Jardim Pantanal (SP): 4,3 mil famílias serão retiradas até 2029

Até 2029, mais de 4 mil famílias serão retiradas do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, região historicamente atingida por enchentes. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje um plano de três fases para a remoção dos moradores.

O que aconteceu

Trabalhos começam em julho. A primeira fase pretende retirar mil famílias e construir uma barreira de 4 km, entre a Chácara Três Meninas e o Jardim São Martinho, para evitar novas ocupações. A barreira será feita com caixas em tela de metal, preenchidas com pedras. O plano inclui pavimentação e microdrenagem na área. A previsão é concluir esta etapa até outubro do ano que vem.

Cerca de 3.300 casas serão derrubadas. Esta é a previsão para a segunda e na terceira etapas do projeto, que começam em novembro de 2026 se estendem até dezembro de 2029.

Região fica às margens do Tietê, abaixo do nível do rio. Objetivo é a recuperação ambiental do local e reassentamento de famílias, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o CEO da Sabesp, Carlos Piani, que apresentaram o projeto na manhã de hoje.

Prefeitura de São Paulo mostra extensão de barreira para impedir novas ocupações na região de Jardim Pantanal Imagem: Reprodução/Prefeitura de São Paulo

Custo total é de R$ 700 milhões, diz prefeitura. Nunes diz que as famílias retiradas receberão atendimento habitacional dos governos municipal e estadual para receber indenização, auxílio aluguel ou outras ações de acesso a moradia.

Sabesp vai analisar impactos na rede de esgoto da drenagem. "Depois vamos discutir juntos como a Sabesp pode ajudar a prefeitura a resolver o problema em definitivo nessa região", disse o CEO da companhia, Carlos Piani.

Conflito entre prefeitura e moradores

Em fevereiro, prefeitura multou moradores e derrubou casas no Jardim Pantanal. Segundo a prefeitura, a desapropriação ocorreu porque as casas foram construídas em área irregular. No começo do mês, o Jardim Pantanal alagou e a água chegou a atingir mais de um metro em alguns trechos.

Vídeos publicados nas redes sociais por moradores e ativistas mostram demolições. Em nota, a prefeitura informou que a ação foi pacífica.

Moradores foram orientados a procurar centro de assistência social. Em entrevista à TV Globo, os moradores afirmaram que foram multados em até R$ 5.000 e que tiveram o prazo de dois dias para deixar o local. Questionada pelo UOL, a prefeitura não respondeu sobre os valores da multa ou o tempo para desapropriação, mas afirmou que "uma equipe da Assistência Social esteve no local e orientou os moradores a respeito de acolhimento e atendimento social".

Casas ficavam perto do leito do rio Tietê. Ainda segundo a gestão municipal, os quatro imóveis demolidos —que não estavam habitados— e as outras oito casas que receberam a intimação estavam em área ocupada próxima ao leito do rio Tietê.

Ação foi a segunda do órgão na região naquele mês. Em nota, a prefeitura informou, ainda, que no início de fevereiro foi ao local para interditar um aterro ilegal. "Na ocasião, foi dado início a um trabalho de desobstrução do rio, que havia sido coberto por caminhões de terra, o que contribuiu para o alagamento de ruas do bairro", afirma o documento. O dono do terreno foi multado em R$ 3,2 milhões por crime ambiental e armazenamento irregular de combustível.

* Com reportagem de 20/02/2025