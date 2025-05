'Gosto de esportes radicais', diz prefeito gravado 'dando grau' em MT

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de Mirassol d'Oeste (MT), Héctor Alvares Bezerra (União), compartilhou nas próprias redes sociais um vídeo dando grau na garupa de uma moto.

O que aconteceu

Vídeo foi gravado durante uma competição de grau e som automotivo. O evento, promovido pela própria prefeitura, aconteceu no domingo e premiou o autor das melhores manobras com R$ 1 mil. O passeio de Héctor foi guiado pelo vencedor da disputa.

Político aparece paramentado e chega a tocar o chão com a mão durante a manobra. "Prefeito do grau", diz legenda do vídeo, publicado na segunda-feira nas redes sociais.

Empinar a moto é uma manobra arriscada, considerada infração gravíssima pelo Detran. Além de multa de R$ 293,47, o motociclista que for pego "dando grau" pode levar sete pontos na carteira. O UOL buscou o órgão para saber se o caso é investigado e aguarda retorno sobre o assunto.

Manobra foi feita em espaço controlado, explicou o prefeito. Ao UOL, Héctor Bezerra afirmou que a polícia militar estava presente no evento, assim como seguranças, que coordenam as motos para evitar acidentes.

Evento era beneficente e evita que jovens façam tais manobras nas ruas. "Enviamos eles para um local fechado, apropriado para isso", explicou o prefeito. Segundo ele, 1.700 quilos de alimento não perecível foram arrecadados na competição e entregues a uma instituição de saúde da cidade.