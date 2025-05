Powell diz que 'nunca pedirá' reunião com presidentes dos EUA e que nunca houve motivo para tal

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que "nunca pedirá" reunião com presidentes dos Estados Unidos e que "nunca houve motivo" para que isso acontecesse, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, após a decisão do BC dos Estados Unidos de manutenção nas taxas do Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos. A fala aconteceu após o presidente norte-americano, Donald Trump, questionar diversas vezes nas últimas semanas o trabalho de Powell e ameaçar demiti-lo do cargo.

"Nunca é uma iniciativa minha. Sempre é o contrário. Não acho que caiba a um presidente do Fed buscar uma reunião com o presidente, embora talvez alguns já tenham feito isso" disse Powell, ao se recusar a responder se pretende continuar no Fed mesmo fora da presidência.

Em relação ao projeto de redução de impostos, proposto pela administração trumpista, Powell disse que "não dá conselhos fiscais ao Congresso". "Acho que o Congresso não precisa de meus conselhos", reiterou, ao mencionar que a dívida norte-americana está em um caminho insustentável.