Powell afirma que críticas de Trump não afetam trabalho do Fed

"Críticas de Donald Trump não afetam trabalho do Federal Reserve (Fed) de jeito nenhum", afirmou o presidente da instituição, Jerome Powell, em coletiva nesta quarta-feira, 7. Powell se negou a se alongar sobre o assunto com os repórteres.

O chefe do Fed não vê, no momento, evidências de que a economia esteja desacelerando, mas que empresas e famílias estão muito preocupadas com economia e adiando decisões. "Não vemos nos dados grandes efeitos econômicos das tarifas, ainda. Pessoas estão com medo do choque tarifário, mas esse choque ainda não chegou", apontou.

De acordo com Powell, ainda não é clara qual seria a resposta apropriada da política monetária para tarifas, mas que salários estão em bom nível e o emprego e economia continuam sólidos. "Estamos analisando dados econômicos com máxima cautela", enfatizou.

Em decisão unânime nesta quarta, o Fed manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano, confirmando a expectativa do mercado.