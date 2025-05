Posse de ministro das Comunicações tem centrão em peso e afagos a Juscelino

Do UOL, em Brasília

A posse de Frederico de Siqueira Filho no Ministério das Comunicações hoje foi tomada pelo centrão, prestigiada por colegas de Esplanada e feitos diversos afagos ao ex-ministro Juscelino Filho (União Brasil), que também discursou.

O que aconteceu

Siqueira Filho foi escolhido pelo presidente Lula (PT) no final de abril, depois de muita indecisão. Anunciado para o ministério semanas antes, o deputado Pedro Lucas (União-MA) acabou recusando o convite e coube ao senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Congresso, oferecer novos nomes a Lula.

Sem muitos entusiastas na Câmara, o governo ficou com um perfil mais técnico. Siqueira Filho presidia a Telebras desde 2023, na gestão Lula, e tem experiência na área. Ele trabalhou em diferentes áreas da Oi, incluindo sua direção, por mais de 20 anos, de 2002 a 2023.

Juscelino deixou o ministério no início de abril após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele é acusado de desvio de recursos de emendas parlamentares quando exercia o cargo de deputado federal, no mandato anterior.

"Saio com a certeza de que cumpri o meu papel, com o coração em paz", disse Juscelino em seu discurso, sem citar as acusações. Como se tornou costume nas trocas de Lula, o ministro demitido destacou os avanços da pasta sob seus quase dois anos e meio de comando. Segundo o Planalto, ele ajudou na escolha de Frederico.

Sem Lula e Alcolumbre, ambos em viagem à Rússia, o evento teve sete ministros e maioria do centrão. Além de parlamentares, diretores de estatais, controladas em especial pelo União Brasil, e prefeitos aliados, também participaram da posse Pedro Lucas, líder do partido na Câmara, e o senador Efraim Filho (União-PB), líder no Senado. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, discursou brevemente.

Em sua fala, Siqueira Filho chamou Juscelino de "grande ministro" e prometeu continuar seu trabalho. "Aproveito para registrar, mais uma vez, meu reconhecimento e agradecimento ao deputado Juscelino Filho, com quem tive o privilégio de conviver nos últimos dois anos. Aprendi muito. Sua gestão no ministério deixou uma marca em um caminho que agora temos a responsabilidade de honrar e ampliar."