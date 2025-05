Porta da Capela Sistina é fechada para conclave que vai eleger o novo papa

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - As portas da Capela Sistina, no Vaticano, foram fechadas nesta quarta-feira, sinalizando o início do conclave secreto no qual 133 cardeais do mundo todo elegerão um novo papa.

Cantos em latim e música de órgão acompanharam os cardeais enquanto eles entravam na capela, mundialmente famosa pela representação de Cristo proferindo o Juízo Final feita por Michelangelo há 500 anos.

Os cardeais colocaram as mãos sobre o Evangelho e fizeram um voto de segredo para não divulgar nada sobre o conclave.

O mestre de cerimônias então gritou o comando "Extra Omnes" ("Todos Fora", em latim), ordenando que aqueles que não estavam envolvidos na reunião saíssem da sala.

As pesadas portas de madeira da capela então se fecharam com força para o mundo exterior.

(Reportagem de Joshua McElwee)