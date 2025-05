Polícia prende em São Paulo chefão do PCC na tríplice fronteira com Peru e Bolívia

A Polícia Civil prendeu nesta quarta, 7, na zona Leste de São Paulo, o chefão do PCC no Acre, Paulo Roberto Estevam de Carvalho, o ‘Paulo Baladeira’, apontado como o líder máximo do tráfico de cocaína na tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia.

Condenado a 21 anos de prisão, ele foi localizado por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações contra o Crime Organizado) em uma distribuidora de bebidas na rua Flor de Inverno, esquina com a travessa José Antônio Arze, Jardim das Camélias, zona Leste da capital paulista.

Relatório de Inteligência da Polícia, ao qual o Estadão teve acesso, indica que ‘Paulo Baladeira’ é ‘liderança da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, com atuação comprovada nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, no Acre’.

Ele é acusado de promover ações criminosas com extrema violência na região de fronteira.

A Polícia de São Paulo recebeu um alerta dos policiais do Acre com informações sobre o possível esconderijo de ‘Baladeira’. O relatório destacou que o chefão do PCC na tríplice fronteira estaria escondido na distribuidora de bebidas - da qual seria o proprietário - no Jardim das Camélias.

‘Baladeira’ já havia sido capturado em 2023 na cidade de Brasiléia - divisa com a localidade de Cobija, capital do Estado do Pando, na Bolívia -, por agentes da ‘Operação Remato’, conduzida pela Regional de Polícia do Alto Acre. A investigação revelou que ele usava uma chácara como entreposto do comércio de cocaína.

Na ocasião, o líder do PCC no Acre foi resgatado por um grupo armado que invadiu a Delegacia de Brasiléia. Durante a ação, o bando levou todas as armas da unidade policial. ‘Baladeira’ foi preso novamente e, mesmo monitorado com tornozeleira eletrônica, conseguiu fugir para São Paulo.

Nesta quarta, 7, os agentes da 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Deic, sob comando dos delegados Fernando José Goes Santiago e Tárcio Lara Marcozo Severo, localizaram ‘Baladeira’ em São Paulo.

Segundo a Inteligência da Polícia, mesmo escondido em São Paulo, ‘Baladeira’ continuou a comandar operações criminosas à distância, incluindo a autorização para execuções de membros de facções rivais na fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia.

Seu envolvimento no tráfico de drogas e na disseminação da violência fez dele um alvo prioritário das forças de segurança, que vinham trabalhando intensamente para sua captura.