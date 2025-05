Polícia polonesa detém homem que matou pessoa com um machado em Varsóvia

VARSÓVIA (Reuters) - A polícia polonesa disse nesta quarta-feira que deteve um homem após ele matar uma pessoa em um ataque com um machado na Universidade de Varsóvia.

"A polícia deteve um homem que entrou no campus da Universidade de Varsóvia. Uma pessoa morreu e outra foi levada ao hospital com ferimentos", disse a polícia de Varsóvia em um comunicado no X.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 18h40 (horário local), quando o homem atacou pessoas no campus utilizando um machado, acrescentando que o detido era um cidadão polonês de 22 anos.

Não havia mais informações disponíveis de imediato.

(Reportagem de Karol Badohal e Alan Charlish)