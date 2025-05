PGR se manifesta a favor de soltar turco preso pela PF a pedido da Turquia

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou hoje a favor da soltura de Mustafa Goktepe, turco naturalizado brasileiro detido em São Paulo. Goktepe é opositor do presidente turco Recep Erdogan e foi preso cautelarmente.

O que aconteceu

Para a PGR, a naturalização de Goktepe impede a prisão. Os crimes imputados a ele teriam sido praticados cinco anos após sua naturalização, o que configura "óbice constitucional", segundo o subprocurador-geral Artur Souza. O "óbice constitucional" é um obstáculo ou impedimento previsto na Constituição, dificultando ou impedindo a realização de um determinado ato ou processo.

Souza também citou que Goktepe mora no Brasil há duas décadas e tem família e vínculos sólidos com a comunidade. Além disso, os advogados dele esclareceram que pediram, por enquanto, a revogação da prisão cautelar, e que a defesa técnica ainda será apresentada.

Goktepe foi preso a pedido do governo da Turquia para fins de extradição. Ele foi detido no dia 30 de abril em São Paulo por agentes da Polícia Federal, após o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizar a prisão preventiva.

O governo turco o acusa de ligação com o movimento Hizmet, de Fethullah Gülen. Considerado terrorista por Erdogan, o grupo é perseguido desde a tentativa de golpe de 2016. Goktepe nega qualquer envolvimento com atividades ilegais e afirma ser alvo de perseguição por suas ideias.

A defesa dele diz que a extradição é uma tentativa de silenciar opositores. Segundo o advogado Beto Vasconcelos, Erdogan tenta usar o sistema jurídico brasileiro para perseguir uma liderança que atua no Brasil em defesa da democracia, da tolerância política e da convivência inter-religiosa. Ele alerta que Mustafa pode ser submetido a tribunais de exceção na Turquia e a graves violações de direitos humanos, denunciadas por organismos como a ONU.

Vasconcelos afirma que a extradição violaria a Constituição e tratados internacionais. Goktepe é naturalizado desde 2012, e todos os fatos mencionados pela Turquia seriam posteriores a essa data. A Constituição brasileira, em seu artigo 5º, determina que nenhum brasileiro, seja nato ou naturalizado, pode ser extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. "Além de os fatos mencionados serem irrelevantes, eles não têm qualquer evidência concreta", afirma Vasconcelos.

Quem é Goktepe

Naturalizado brasileiro, Goktepe vive no país desde 2004. Ele tem 47 anos, é casado com uma brasileira e pai de duas filhas nascidas no Brasil. Formado em letras, com mestrado em ensino de idiomas, dedicou-se ao diálogo intercultural e à divulgação da cultura turca.

Foi fundador e presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia. A instituição, hoje chamada Instituto pelo Diálogo Intercultural, promoveu eventos inter-religiosos, feiras culturais e debates acadêmicos com universidades brasileiras. O trabalho sempre teve como foco o respeito às diferenças e a construção da paz. Personalidades brasileiras, como o jogador Zico, foram homenageadas lá.

Goktepe também atuou como professor em três universidades brasileiras. Ministrou aulas de língua e cultura turca na USP, na PUC-SP e na UnB entre 2009 e 2015. Ele também se tornou referência como tradutor juramentado de turco-português.