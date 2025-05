PF indicia 13 pessoas pelo massacre do rio Abacaxis, que matou 8 no AM

A Polícia Federal informou hoje que concluiu as investigações do massacre do rio Abacaxis, que deixou oito mortos nas cidades de Borba e Nova Olinda do Norte, no Amazonas, em agosto de 2020.

O que aconteceu

Oito indígenas e ribeirinhos foram mortos no massacre, que ocorreu na região do rio Abacaxis. Os assassinatos aconteceram durante uma operação da Polícia Militar do Amazonas, deflagrada após o homicídio de dois policiais.

Treze pessoas foram indiciadas ao longo de quatro anos de investigação. A corporação não divulgou a identidade dos envolvidos, mas informou que 11 pessoas são apontadas como executoras. Em abril de 2023, o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, e o coronel da Polícia Militar, Airton Norte, foram indiciados por envolvimento na chacina.

Na época, moradores da região denunciaram uma série de violações de direitos humanos cometidas por PMs. Houve relatos de tortura, ameaça e violação de domicílio. Os investigados foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver, constituição de milícia privada, fraude processual e tortura.

Segundo a PF, duas autoridades comandavam as violações de direitos humanos. A investigação aponta que elas dificultaram que agentes públicos de outras instituições acompanhassem o caso, garantindo que os executores não fossem investigados ou punidos.