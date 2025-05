Moderado ou revolucionário? Qual legado Francisco deixa ao novo papa

Do UOL, em São Paulo

De um lado, benção a casais homoafetivos e aumento da participação de mulheres no Vaticano; de outro, manutenção da proibição de homens casados se tornarem padres. Especialistas ouvidos pelo UOL divergem sobre o perfil do papa Francisco, que morreu em 21 de abril vítima de um AVC e insuficiência cardíaca, mas concordam que o argentino promoveu reformas progressistas que devem ser consolidadas pelo seu sucessor.

O que aconteceu

Francisco pode até ser considerado um revolucionário, diz especialista. "Depende do que se entende por um conceito e por outro. Dependendo da perspectiva, você pode dizer que Francisco foi revolucionário", analisa o teólogo João Décio Passos, professor da PUC-SP.

O estudioso ressalta que é preciso levar em consideração o contexto no qual o papa está inserido. "A gente precisa situar o Francisco em uma instituição milenar e tradicional. Instituição que leva adiante uma herança e governa uma burocracia gigantesca, também milenar, muito estável, que carrega raízes de uma prática política da Cúria Romana [cúpula da Igreja Católica]. É preciso colocar tudo isso na balança."

Uma das principais mudanças promovidas por Francisco beneficiou a comunidade LGBTQIA+. Em dezembro de 2023, a Santa Sé autorizou a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e daqueles em situação irregular para a Igreja —como quem não formalizou a união no catolicismo. O documento reforça, porém, que o matrimônio está diretamente ligado à união específica entre um homem e uma mulher.

Novo papa deve ser mais discreto do que o argentino, mas dar continuidade às mudanças. "Pode haver uma mudança de estilo, alguém menos carismático, mais protocolar. Quando você está em uma posição de liderança, a espontaneidade é um risco. O próximo papa pode ser comedido no estilo, mas acho que terá um conteúdo parecido com o de Francisco", diz o pesquisador Filipe Domingues, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Domingues discorda de rótulos como progressista ou moderado e classifica Francisco como um reformista. "Reformador no sentido de que ele tinha uma pauta de reformas —não que tivesse um enquadramento ideológico para cada coisa. Eram pautas com temas de prioridade: reforma da Cúria Romana, por exemplo. Os cardeais pediram a criação do Conselho de Cardeais, ele criou. É uma pauta de reforma, não é progressista ou conservadora", argumentou.

O pesquisador se refere a mudanças mais técnicas, como a nova Lei Fundamental do Estado da Cidade do Vaticano. Dois anos antes de sua morte, Francisco reformou o documento, considerado a "Constituição" da Igreja Católica.

Uma das mudanças ocorreu na Comissão Pontifícia para o Estado da Cidade do Vaticano, que deixou de ser composta apenas por cardeais. O órgão, responsável pela administração, legislação e infraestrutura dos serviços públicos, passou a incluir leigos —inclusive mulheres— nomeados pelo papa para chefiar departamentos.

Perfil de Francisco define novo papa

É importante entender o perfil de Francisco porque ele define o próximo papa, diz especialista. "Diria até que é uma questão que transcende o próprio perfil do escolhido. Seja ele como for, vai ter que dar continuidade às reformas promovidas por Francisco e, ao mesmo tempo, acomodar alguns grupos que ficaram muito descontentes durante o pontificado dele", explica Francisco Borba, ex-coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC-SP.

Borba prefere definir Francisco como um moderado. "A questão é que, depois de cerca de 30 anos de demandas progressistas represadas, qualquer coisa que ele fizesse para equilibrar as demandas progressistas e conservadoras, parecia muito progressista para quem é conservador", analisa.

Em fevereiro de 2024, dois meses após autorizar a benção a casais homoafetivos, Francisco foi alvo dos conservadores. Um documento escrito por um cardeal que preferiu não se identificar dizia que um eventual novo conclave deveria "reparar a confusão e a crise criada" pelo argentino.

João Décio Passos destaca reformas não concluídas por Francisco, que devem ser alvo do novo papa. Uma delas é a proposta para criação de um rito amazônico, que incorporasse elementos da cultura indígena nas celebrações.

Francisco rompeu com tabus muito consolidados, com determinações de compreensão da igreja, de família, compreensão de casamento, homossexualidade. Se você olha com essa chave da ruptura, é bobagem dizer que não foi progressista. Claro que foi. Agora, ele reestruturou a Igreja Católica? Em termos, sim, mas em muita coisa, não Teólogo João Décio Passos