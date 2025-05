Pai é preso suspeito de dopar, abusar e manter filhas amarradas no CE

Um homem de 68 anos foi preso na segunda-feira por suspeita de estuprar as duas filhas e mantê-las em cárcere privado, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará.

O que aconteceu

Pai é suspeito de dopar e abusar sexualmente das filhas. As duas mulheres, com idades de 36 e 38 anos, foram encontradas em grave estado de desnutrição, em condições insalubres e vivendo em um ambiente repleto de lixo.

Vítimas eram mantidas em cárcere privado. Segundo informações da Polícia Civil do Ceará, uma das filhas estava com as duas pernas amarradas e deitada em uma cama, enquanto a outra foi encontrada dopada e inconsciente.

Mãe das vítimas conseguiu fugir da casa e pedir ajuda. A mulher, que não teve o nome e idade divulgados, foi internada em um hospital para receber atendimento. Ela seria vítima de violência doméstica do marido.

Filhas foram resgatadas e levadas para atendimento médico. Devido ao estado em que foram encontradas, elas não passaram por exame de corpo delito para averiguar a suspeita de abuso sexual.

Pai foi preso e submetido a exame de corpo de delito. Ele vai responder pelos crimes de crimes de violência doméstica, maus-tratos, violência psicológica contra mulher e cárcere privado. Se ficar comprovado que houve abuso sexual, ele também será autuado por esse crime. Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.