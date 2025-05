Padre Júlio: Não cabe mais na Igreja ter um papa homofóbico ou genocida

Os avanços trazidos pelo papa Francisco à Igreja Católica impedem que seu sucessor trilhe um caminho de retrocesso, afirmou o padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, em entrevista ao UOL News.

Hoje começou o conclave que definirá o novo líder da Igreja Católica. A cerimônia teve início com um missa emocionada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que foi acompanhada por cerca de cinco mil fiéis.

Acredito muito que os eminentes cardeais farão um discernimento pelo bem do povo, do mundo e da Igreja. Depois de esse caminho ter sido trilhado por uma pessoa tão santa, aberta e especial como o papa Francisco, se todos nós fomos impregnados por esse franciscanismo, que dirá os eminentes cardeais.

Os senhores cardeais têm o discernimento, que é um dos dons do Espírito Santo, para perceber que o papa Francisco foi da humanidade, e não de uma Igreja. Que autoridade religiosa reuniria hoje em seu funeral 150 delegações e chefes de Estado? Há o reconhecimento da autoridade moral da Igreja diante de uma guerra, como o genocídio do povo palestino.

É impossível imaginar que tenhamos um papa que seja indiferente ou a favor do genocídio em Gaza, ou que seja contra os imigrantes e refugiados, seja homofóbico ou xenófobo. Esse tipo de atitude não cabe mais no mundo e na Igreja. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

Padre Júlio Lancelotti reforçou que o novo pontífice manterá a linha estabelecida pelo papa Francisco, baseada no diálogo e no acolhimento dos mais necessitados. O religioso ainda disse que o escolhido pelos cardeais deve vir da Itália ou da Ásia.

O papa não cai de paraquedas. É um novo papa de uma velha Igreja. Ele não vem para fazer o que ele quer. Francisco veio para ser fiel ao Evangelho e estar no seguimento de Jesus. Quem vier não colocará no Vaticano [uma placa de] ´sob nova direção', como em um posto de gasolina.

A direção da Igreja é de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus. Ninguém vai chegar lá e dizer que quer todo mundo de véu na cabeça. Não existe isso. Há o discernimento da fidelidade ao Evangelho. Sempre teremos conflitos, dificuldades e desafios, mas também sempre teremos a bondade, o amor, a misericórdia e a compaixão.

Nunca aparecerá um papa que dirá 'não trabalhe com os pobres, não cuidem do povo da rua, maltratem as mulheres trans, não sejam caridosos e solidários, não partilhem o pão'. Eles sempre dirão para sermos fraternos, amorosos e compassivos como Deus é. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: