OpenAI oferece ajuda a países para construção de infraestrutura de inteligência artificial

A OpenAI ofereceu, nesta quarta-feira (7), ajuda aos países interessados em construir sua infraestrutura de inteligência artificial (IA), com o governo dos Estados Unidos como parceiro, uma iniciativa que busca oferecer uma alternativa diante dos avanços chineses nessa área da tecnologia.

A "OpenAI para os países", impulsionada pelo grupo criador do famoso chatbot ChatGPT, se associa ao projeto Stargate já anunciado pelo presidente americano Donald Trump, que prevê investir até 500 bilhões de dólares (2,86 trilhões de reais) em infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

"Ouvimos o chamado de muitos países que pediam ajuda para construir uma infraestrutura de IA semelhante", declarou a OpenAI em uma publicação de seu blog. "Em resposta a esses governos interessados, a OpenAI oferece um novo tipo de parceria", acrescentou.

Segundo a empresa californiana, é necessário "apoiar os países em todo o mundo que preferem desenvolver a IA em trilhos democráticos e fornecer uma alternativa clara às versões autoritárias que seriam implantadas para consolidar o poder".

O anúncio da OpenAI aparece como uma resposta à China, que investiu maciçamente em equipamentos digitais fora de suas fronteiras, destinados a acelerar o desenvolvimento da IA, principalmente em países emergentes.

As empresas chinesas de tecnologia, como a gigante de buscas na internet Baidu, a fabricante de smartphones e outros dispositivos Huawei e a surpreendente startup de IA generativa DeepSeek, buscam conquistar mercados a nível internacional.

O lançamento em janeiro, a um custo mais baixo que a média do mercado, da nova interface R1 do DeepSeek, abalou o Vale do Silício na Califórnia e multiplicou os chamados para que as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos protejam seu domínio no setor.

A OpenAI informou que, em coordenação com o governo dos Estados Unidos, ajudará os países a construir centros de dados e a fornecer versões personalizadas de sua IA ChatGPT, adaptadas para idiomas e culturas locais, a fim de melhorar a saúde, a educação e os serviços públicos.

A startup americana tem a ambição de concluir parcerias com dez países, que deverão estar dispostos "a investir para fazer o projeto Stargate crescer" e a apoiar "uma IA liderada pelos Estados Unidos".

