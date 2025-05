'Alerta e consciente', diz boletim sobre onça que devorou caseiro

A onça-pintada que devorou o caseiro Jorge Ávalo está estável, alerta e consciente, segundo o boletim veterinário divulgado hoje pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O animal está em recuperação no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

O que aconteceu

A onça-pintada capturada depois de matar e comer o corpo do caseiro Jorge Ávalo, 60, em Mato Grosso do Sul, está estável, alerta e consciente. A informação consta no boletim veterinário divulgado hoje pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Também de acordo com o documento, o animal está mais ativo no período noturno, comportamento comum aos felinos. Ele segue no Cras, em observação.

Relembre o caso

Restos mortais de Jorge Ávalos foram encontrados no último dia 22 de abril perto de uma propriedade rural de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Partes do corpo de Jorge foram achadas no entorno de uma toca onde a onça repousava.

Homem teria sido atacado perto de um pesqueiro, dentro do local onde trabalhava como caseiro da área de pesca. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram marcas de sangue vistas por moradores no sítio, conhecido como pesqueiro Touro Morto, no Pantanal, às margens do rio Miranda.

Após confirmação da morte de Jorge, órgãos estaduais iniciaram buscas pela onça. O animal foi capturado no dia 24 de abril enquanto rondava a mata. Após a captura, ele foi transportado para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), de Campo Grande, para passar por exames médicos. A informação é da PMA-MS (Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul).

Onça não voltará para a natureza. O bicho deverá ser levado a uma instituição mantenedora de fauna e existe a possibilidade de ser incorporado ao Programa de Manejo Populacional da Onça-Pintada, coordenado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Situação de magreza pode ter contribuído para o ataque. ''Um animal magro pode já ser mais idoso ou está passando por algum tipo de problema e, portanto, pode estar tendo dificuldade de capturar suas presas habituais no ambiente natural. Isso pode ter levado ele a buscar fontes de recurso mais fácil, como a presa humana'', explicou o biólogo Tiago Leite.

O biólogo disse ainda que ataques predatórios como esse são muito raros. Ele esclarece que, em áreas naturais sujeitas a impactos ambientes, há uma tendência de que animais passem a buscar tipos de presas não habituais, como animais domésticos e, raramente, humanos.

Fragmentos ósseos e cabelo "possivelmente humanos" foram expelidos pelo animal após ter sido capturado. Análises solicitadas pela Polícia Civil vão mostrar se os materiais são de origem humana e se eram da vítima.