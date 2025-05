Igreja quer papa mais pastor e diplomata e menos burocrata, diz vaticanista

Conversas promovidas por religiosos em congregações gerais, antes do conclave, indicam que a Igreja Católica quer um novo papa mais pastor e menos burocrata, avaliou o vaticanista Filipe Domingues durante participação no UOL News, do Canal UOL.

O que a gente sabe das conversas das congregações gerais, antes do Conclave, é que os temas discutidos são [aqueles abordados] pelo pontificado de Francisco. São temas... essa igreja mais aberta, que está em contato com o mundo.

E parece que a sinalização é que seja um papa mais pastor, ou seja, não tanto burocrata e mais diplomata, o que jogaria contra Pietro Parolin [favorito nas bolsas de apostas]. Filipe Domingues, especialista que cobre o Vaticano

A primeira rodada de votação do conclave, que elegerá o sucessor do papa Francisco, terminou sem consenso na tarde de hoje. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, por volta das 16h (horário de Brasília). O processo será retomado amanhã.

O conclave para eleger o novo papa é presidido pelo cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, apontado como favorito para ser o novo pontífice, segundo casas de apostas. É ele quem ficará responsável por coordenar a eleição papal, inclusive as reuniões antes da votação.

Parolin é tido como candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores. O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

O papa tem um grande poder de moral, como influencer, nas relações internacionais, essa capacidade de sentar... o papa Francisco tinha essa capacidade de sentar em qualquer mesa e com qualquer um, e todo mundo parava para ouvi-lo.

Agora, esse novo papa, quem quer que seja, terá de saber encontrar esse equilíbrio, entre a evangelização (que seria essa igreja mais pastoral) e geopolítico. O que o papa vai dizer sobre as guerras no mundo, como vai lidar com líderes autoritários, as questões sobre imigração e climáticas? São questões que o papa Francisco tocou e colocou a igreja em diálogo. Filipe Domingues, especialista que cobre o Vaticano

Josias: Nikolas não pode apagar as digitais do Bolsonaro em caso do INSS

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que publicou vídeo ontem atacando o governo Lula (PT) em escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não pode apagar as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas.

O Nikolas Ferreira faz oposição [ao Lula] de forma consistente... a questão é quando você injeta na sua atividade oposicionista o elemento da manipulação de dados, tentando tirar as digitais do Bolsonaro, aí se desqualifica.

Mas não dá para livrar a cara de ninguém, assim como não dá para o governo Lula não fingir que o problema não é com ele. Está todo mundo desmoralizado nesse episódio. Josias de Souza, colunista do UOL

Ontem, o deputado bolsonarista postou vídeo de pouco mais de seis minutos e citou o escândalo dos desvios no INSS. Na gravação, Nikolas afirma que este é o "maior escândalo da história do Brasil", faz acusações sobre o governo Lula não ter tomado medidas para apurar os desvios bilionários, e defende Bolsonaro - cujo governo também foi atravessado por fraudes no órgão.

