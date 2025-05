'Novo papa deve ser escolhido até sexta-feira', diz cardeal brasileiro

O presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dom Jaime Spengler, acredita que o novo papa seja escolhido em até três dias. Ele é um dos 133 cardeais que vão eleger o novo pontífice no conclave iniciado hoje.

O que aconteceu

Spengler prevê que até sexta-feira os cardeais cheguem a um consenso. "Nós temos que perguntar ao pai eterno, porque é ele que conduz. Mas, talvez para além desta observação, eu imagino que em dois, três dias, talvez, se chegue a um nome de consenso", afirmou em entrevista à GloboNews.

Jaime Spengler é um dos sete brasileiros que vão votar no conclave. O cardeal, que também é arcebispo de Porto Alegre, afirmou que espera que o novo papa seja alguém em sintonia com o evangelho. "Para que [o novo papa] possa responder à altura também dos desafios do nosso tempo, marcado sim por tanta dor, por tanta miséria, por tanta fome, tantos conflitos", explicou.

O arcebispo citou que o escolhido precisa ter "uma palavra de fé e de esperança". "Eu creio que o espírito de Deus dá para cada tempo o homem certo. Assim foi com Francisco, assim foi com Bento, assim foi com João Paulo 2º", acrescentou.

133 cardeais com menos de 80 anos irão votar para o sucessor do papa Francisco. Eles representam 70 países, um número recorde. No último conclave, em 2013, foram 115 cardeais, de 48 nações — um crescimento que reflete os esforços de Francisco para estender o alcance da Igreja a regiões distantes com poucos católicos.

Imagem: Arte/UOL

Duração média dos últimos 10 conclaves foi de pouco mais de três dias. Desses, nenhum durou mais de cinco dias. O conclave de 2013, por exemplo, durou apenas dois dias. Hoje, haverá apenas uma votação. Depois, os cardeais poderão votar até quatro vezes por dia. Para o novo papa ser eleito, são necessários dois terços dos votos (ou seja, pelo menos 89 dos 133).

Silêncio

Foto mostra cardeais durante uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Murad Sezer/Reuters

A Capela Sistina não será um espaço para discursos, debates e negociações que levem a um nome de consenso. Sob os magníficos afrescos do Juízo Final que Michelangelo pintou no século XV, os cardeais votarão apenas "na presença de Deus", em um silêncio solene.

As conversas acontecerão durante as refeições. Os cardeais também podem se reunir na residência Santa Marta e em outros aposentos vaticanos, onde os permanecerão isolados, sem acesso à internet, celular, televisão ou à imprensa. O Vaticano tomou medidas de alta tecnologia para garantir o sigilo, incluindo dispositivos de interferência para impedir qualquer escuta.

Os participantes juram manter em sigilo os detalhes de todo o processo. Eles também se comprometem a "servir fielmente" como papa em caso de eleição.

Fumaça preta ou branca. A população fica sabendo o resultado do conclave por meio da cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Uma fumaça preta indica que os cardeais não chegaram a um consenso, enquanto a branca mostra que um papa foi eleito. As cédulas são queimadas após cada rodada.

Imagem: Arte/UOL

(Com AFP e Reuters)