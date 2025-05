Nova ministra da Economia diz que Alemanha deve buscar acordos comerciais

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A Alemanha deve buscar acordos comerciais como parte dos esforços mais amplos da União Europeia para diversificar seus mercados, disse a nova ministra da Economia, Katherina Reiche, nesta quarta-feira, acrescentando que os Estados Unidos continuarão sendo o principal parceiro comercial do país.

"Não podemos esperar que as oportunidades de exportação e importação para as empresas alemãs melhorem automaticamente nos próximos anos. Nós mesmos temos que agir", disse Reiche após a cerimônia de posse com o ex-ministro da Economia Robert Habeck.

Ela falou sobre a importância de diversificar os parceiros comerciais da União Europeia com acordos de livre comércio com países como Austrália, Chile, Índia e México, bem como com o bloco Mercosul, mas acrescentou que os Estados Unidos continuarão sendo o principal parceiro comercial da Alemanha.

A Comissão Europeia está coordenando a resposta do bloco de 27 países às tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo uma taxa de 25% sobre aço, alumínio e carros e um adicional de 10% sobre quase todos os outros produtos.

"Guerras comerciais têm desvantagens para ambos os lados e é por isso que é importante que cheguemos a um acordo de livre comércio com os EUA", disse Reiche.

Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros.

Representantes do setor destacaram a extensão dos desafios enfrentados pela maior economia da Europa.

Volker Treier, chefe de comércio exterior da Câmara Alemã de Indústria e Comércio, disse nesta quarta-feira que a política comercial de Trump fez com que os investidores perdessem a confiança e adiassem os investimentos.

(Reportagem de Maria Martinez)