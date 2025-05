Nova Futura: Comunicado sugere que Copom optou pela estratégia 'high for longer'

O economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, afirma que o comunicado do Copom, que elevou nesta quarta-feira, 7, a taxa Selic de 14,25% para 14,75% ao ano, sugere que o colegiado do Banco Central optou pela estratégia "high for longer" juros altos por mais tempo.

Borsoi destaca o trecho em que o comitê afirma que o cenário "prescreve uma política monetária em patamar significativamente por período prolongado" como forma de levar a inflação à meta.

"Esta mudança já seria consistente com o fim do ciclo", afirma Borsoi, acrescentando que tal visão é reforçada pelo parágrafo do comunicado em que o BC afirma que o "estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária."

Para o economista, com o tom do comunicado, o Copom busca reduzir a percepção de agentes de mercado de que o colegiado "viraria 2025 cortando os juros". Apesar disso, Borsoi mantém, por ora, a perspectiva de que o BC, tendo encerrando o ciclo de aperto hoje, reduzirá a taxa Selic em 0,25 ponto em dezembro, para 14,50%.