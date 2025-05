Nestlé lança app para treinar empreendedor; boleira faz curso de finanças

Apesar de fazer bolos para fora desde os 16 anos, Edilaine Ramos, 57, se cadastrou no Doce Jornada, novo aplicativo da Nestlé, para aprender mais sobre gestão e finanças, além de receitas diferentes para ampliar o seu portfólio.

Quero mais conhecimento e estou fazendo cursos de gestão e finanças. Aliás, aprender sobre finanças do negócio é que mais preciso. Todo empreendedor precisa aprender a controlar o dinheiro, pois, senão, se perde muito nas finanças.

Edilaine Ramos, confeiteira

Bolos de 'vó' e confeitados

Bolos caseiros para lanchonetes. A confeiteira Edilaine diz que faz de 80 a 85 bolos caseiros a cada dois dias para vender para lanchonetes e vendedores autônomos. "Bolos caseiros são aqueles 'bolos de vó' que a gente gosta de comer no café da tarde. São de cenoura, de laranja, de milho, de chocolate", diz ela. Ela cobra a partir de R$ 29 (atacado) e a partir de R$ 35 (varejo).

Outra produção são bolos confeitados para festas. Segundo a confeiteira, ela faz uma média de seis bolos de aniversário, por semana. O preço é a partir de R$ 75 (o quilo). "O valor depende do recheio", diz ela, que também faz salgados e docinhos para festa.

Cozinha fica no quintal. Para dar conta da produção, Edilaine diz ter reformado dois cômodos que tinha no fundo do seu quintal, para adaptar uma cozinha para trabalhar com a confeitaria. Ela mora no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Atua como MEI (microempreendedor individual).

Conheci o Doce Jornada após receber um email da Nestlé, já que sou cadastrado há anos na plataforma de receitas da marca. Venho acessando o aplicativo, para fazer cursos, baixar e-books e cadastrar minhas notas fiscais, das compras semanais que faço para a minha produção de bolos.

Edilaine Ramos, confeiteira

Como é o app da Nestlé

App tem cursos e dá descontos. A Nestlé lançou o Doce Jornada em abril, um aplicativo com linguagem gamificada voltado para empreendedores culinários, que já têm ou estão iniciando algum negócio na área de alimentação. O usuário acumula pontos com os cursos, que dão direito a benefícios, como descontos na compra de produtos da marca e de outros parceiros (Magalu, Casas Bahia, etc.).

Ferramenta gratuita com cursos profissionalizantes. O foco inicial são cursos para o aperfeiçoamento técnico no universo de marmitas e demandas para festas e datas especiais. São três módulos de capacitação (básico, avançado e profissional), que reúnem cursos, e-books e outros conteúdos, como planilhas que ajudam o empreendedor a precificar o produto.

Cursos disponíveis na plataforma. Entre eles, estão os cursos de marmitas (15 aulas), de salgadinhos para festa (12 aulas) e "Empreenda e Renda" (16 aulas), este focado em gestão de negócios, marketing e finanças. Alguns cursos, como marketing digital e 'mantendo o estoque em dia', têm certificados do Sebrae. Também há e-books para serem baixados.

Cadastramento de nota fiscal. A plataforma tem uma área dedicada ao cadastro de notas fiscais, que também gera recompensas. Também é um acelerador de pontos.

O app está disponível em todo o Brasil. Mas os benefícios concedidos no aplicativo e a leitura de nota fiscal se concentram no estado de São Paulo.

Demanda veio do Receitas Nestlé. Daniela Marques, head de produtos digitais e experiência do consumidor na Nestlé, diz que a empresa percebeu uma demanda crescente por capacitação acessível entre os usuários da plataforma de Receitas Nestlé. "Mais de 20% das pessoas cadastradas no Receitas Nestlé responderam que tinham interesse em empreender no universo gastronômico", diz. Receitas Nestlé tem cerca de 2 milhões de usuários cadastrados.

Qualquer pessoa pode se cadastrar no aplicativo. Mesmo quem não é empreendedor culinário, pode se cadastrar no aplicativo. O Doce Jornada está disponível no sistema iOS e Android.

