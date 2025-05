Número de vítimas de ataque da Índia contra o Paquistão sobe para 31

O ataque de mísseis da Índia contra o Paquistão e a Caxemira paquistanesa deixou ao menos 31 mortos e 57 feridos, informou o porta-voz militar paquistanês Ahmed Sharif Chaudhry em um novo balanço divulgado na noite de hoje (horário local; tarde no horário de Brasília).

O que aconteceu

Número de mortos e feridos aumentou desde anúncio anterior do Paquistão. Segundo a CNN Internacional, Chaudhry afirmou que os disparos realizados pela Índia na "Linha de Controle", área fronteiriça e alvo de disputa na região da Caxemira, foi uma das razões para o aumento no número de vítimas. Logo após o ataque, o governo paquistanês relatou que pelo menos oito pessoas morreram e 35 ficaram feridas.

Vítimas na Caxemira administrada pela Índia. Autoridades indianas afirmam que pelo menos 12 pessoas morreram após disparos paquistaneses.

Batalha aérea. O primeiro-ministro paquistanês disse que a Força Aérea do país abateu jatos indianos em "pedacinhos" durante batalha aérea de uma hora. Em discurso televisionado, Shehbaz Sharif, declarou que em apenas algumas horas o "inimigo caiu de joelhos" e acrescentou que as mortes dos seus cidadãos serão vingadas. Ele não detalhou quando ocorreu a disputa e ainda falou que sua nação é uma das mais afetadas pelo terrorismo na região.

Havia 57 aviões no espaço aéreo quando a Índia fez o ataque, disse Chaudhry. O militar afirmou que milhares de passageiros, incluindo os clientes de companhias aéreas do Oriente Médio e do leste asiático, ficaram em perigo com a ação. Ele ainda compartilhou imagens do site de rastreamento de voos FlightRadar24 que mostram vários aviões no espaço aéreo paquistanês no momento da ação indiana.

Retaliação do Paquistão. O ministro da defesa paquistanês afirmou que ataques contra a Índia só atingirá alvos militares e não civis. Khawaja Asif disse em entrevista canal de notícias paquistanês Geo News que as ações "respeitarão o direito internacional".

Ataque indiano ao Paquistão

A Índia lançou os ataques na madrugada de quarta-feira (no horário local). Eles assumiram a autoria do ataque e alegaram estar alvejando "campos terroristas" que serviam como centros de recrutamento, plataformas de lançamento e centros de doutrinação, além de abrigar armas e instalações de treinamento. Explosões foram ouvidas em diversas regiões do país.

O Paquistão chamou o ataque de "ato flagrante de guerra". Autoridades distritais disseram que disparos de morteiros e armas leves entre os dois Exércitos na Linha de Controle continuaram durante a manhã de quarta e mataram pelo menos seis civis do lado paquistanês.

Cinco caças e um drone indianos foram abatidos, de acordo com fontes de segurança paquistanesas. Eles não comunicaram onde eles foram abatidos, nem como.

Índia e Paquistão estão em estado de tensão. O ataque de ontem ocorreu em represália a atentado cometido na Caxemira indiana, em 22 de abril, quando ao menos 26 pessoas morreram na cidade turística de Pahalgam. Homens armados abriram fogo contra turistas.

Autoridades indianas classificaram a ação de abril como o pior ataque contra civis em anos. Embora o atentado não tenha sido reivindicado, Nova Delhi acusou Islamabad, que negou categoricamente qualquer envolvimento. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela ação.

Índia declarou 'guerra da água' ao Paquistão

A Índia vai "cortar a água" dos rios que nascem em seu território e passam pelo Paquistão. O governo indiano anunciou a suspensão de sua participação em um tratado de compartilhamento de recursos hídricos assinado em 1960 com o Paquistão, como resposta ao ataque de 22 de abril. "A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos interesses da Índia e será utilizada dentro do país", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um discurso público.

Horas antes da declaração de Modi, o Paquistão já havia acusado a Índia de alterar o fluxo do rio Chenab. "Notamos mudanças no Chenab que não tem nada de natural [...] O fluxo normal do rio foi consideravelmente reduzido de um dia para o outro", disse à AFP Kazim Pirzada, ministro da Irrigação da província paquistanesa do Punjab, que faz fronteira com a Índia.

O tratado foi assinado em 1960. O acordo estabelece que ambos os países compartilhem o controle da bacia de seis rios da Caxemira, que se unem mais adiante formando o rio Indo, no território paquistanês. Com a decisão unilateral da Índia de suspender o pacto, o Paquistão advertiu que qualquer tentativa de modificar o fluxo desses rios será considerada "um ato de guerra".

(Com Reuters)