Briga de família: festa em igreja termina com dois mortos no Paraná

Uma festa de uma igreja em Guarapuava, no Paraná, terminou com dois mortos e um ferido no último domingo. Confusão começou com uma briga em família e teve o envolvimento de um policial militar à paisana.

O que aconteceu

Armado, Jacir Salvador, 71 anos, invadiu o salão de festas da Capela Santa Rita de Cássia, em Guarapuava (PR). Um grupo de pessoas almoçava no local. Uma delas era o cunhado de Jacir, João Irineu Chimanski, 69 anos, e quem foi o alvo dos tiros.

Policial militar a paisana atirou para tentar parar ataque. O PM, que almoçava com o grupo, ordenou que Jacir, colocasse as mãos na cabeça, mas o agressor não obedeceu. Em resposta, o policial atirou.

Jacir foi baleado e morreu no local. O cunhado foi socorrido vivo, mas teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital e não resistiu.

Outro homem, 48 anos, também foi atingido por um tiro. Ele ficou ferido e foi socorrido para um hospital da região. A polícia não informou quem fez o disparo que o atingiu, nem seu nome ou estado de saúde.

Motivação do crime não foi esclarecida. A Polícia Civil paranaense está investigando o caso.