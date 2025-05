Minério de ferro atinge máxima de quase duas semanas com foco em estímulos da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira para seus níveis mais altos em quase duas semanas, apoiados pelas últimas medidas de estímulo da China, embora os ganhos tenham sido limitados pelo sentimento cauteloso em relação à possível redução das tensões comerciais entre os EUA e a China.

O contrato setembro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,35%, a 708 iuanes (US$97,96) a tonelada métrica.

O contrato atingiu seu maior valor desde 24 de abril, a 726 iuanes por tonelada, no início da sessão.

O minério de ferro na Bolsa de Cingapura ganhava quase 1%, para US$98,3 a tonelada, por volta das 8h30 (horário de Brasília), depois de atingir um pico de quase duas semanas, de US$99,85, mais cedo.

As autoridades chinesas anunciaram uma série de medidas de estímulo na quarta-feira, incluindo cortes nas taxas de juros e uma grande injeção de liquidez, conforme Pequim intensifica os esforços para amenizar os danos econômicos causados pela guerra comercial com os Estados Unidos.

"A magnitude dessa rodada de estímulos superou um pouco nossas expectativas e esse é o principal fator que impulsionou a alta dos preços", disse um trader de minério de ferro de Cingapura, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a mídia.

No entanto, a cautela persistiu, apesar dos sinais positivos de possível abrandamento da guerra comercial global.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de comércio, Jamieson Greer, vão se reunir com a principal autoridade econômica da China na Suíça no sábado, no que pode ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial que está perturbando a economia global.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)