Botão ou sensor poderiam ter evitado morte de jovem em SP, diz especialista

Um botão de emergência ou a instalação de sensores poderiam ter evitado a morte de um homem, prensado e arrastado pelo vagão do metrô de São Paulo, avaliou o professor, engenheiro e perito Sergio Ejzenberg no UOL News, do Canal UOL.

A inexistência de botões de emergência e a divulgação disso para a população ou usuários, que estavam ali... Alguém poderia apertar um botão e o trem não partir e, com isso, o homem não ter morrido. E também sensores, que poderiam indicar a presença de uma pessoa no lugar e também não deixaria [o trem] partir. Portanto, é um acidente que poderia ter sido evitado. Sergio Ejzenberg, professor, engenheiro e perito

Lourivaldo Ferreira, de 35 anos, ficou preso entre as duas portas na estação Campo Limpo e foi arrastado pelo trem. Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento do acidente.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que opera a Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele (a vítima do acidente) tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma".

As portas possuem um sensor de movimento de obstrução, mas ele funciona apenas para impedir que os trens partam com as portas abertas. Não há sensores no vão entre a porta da plataforma e a porta do trem, o que foi sugerido pelo especialista ouvido pelo Canal UOL.

Então, veja, há um espaço [entre a plataforma e o vagão], alguém poderia ficar preso lá. Já há precedentes. Deixar isso acontecer é algo que poderia ter sido evitado com o botão de emergência, com sensores e com a atuação pronta da operação e não deixar o trem partir. Foi a partida do trem que matou o rapaz. Não foi o fato de ter ficado preso [entre as portas]. Ele poderia estar vivo agora.

De hoje para amanhã, não, mas em uma ou duas, sim, [é possível fazer a instalação de botões de emergência ou sensores]. Estamos falando de dezenas de estações que precisariam desse sistema. Sergio Ejzenberg, professor, engenheiro e perito

Josias: Nikolas não pode apagar as digitais do Bolsonaro em caso do INSS

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que publicou vídeo ontem atacando o governo Lula (PT) em escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não pode apagar as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas.

O Nikolas Ferreira faz oposição [ao Lula] de forma consistente... a questão é quando você injeta na sua atividade oposicionista o elemento da manipulação de dados, tentando tirar as digitais do Bolsonaro, aí se desqualifica.

Mas não dá para livrar a cara de ninguém, assim como não dá para o governo Lula não fingir que o problema não é com ele. Está todo mundo desmoralizado nesse episódio. Josias de Souza, colunista do UOL

No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Ontem, o deputado bolsonarista postou vídeo de pouco mais de seis minutos e citou o escândalo dos desvios no INSS. Na gravação, Nikolas afirma que este é o "maior escândalo da história do Brasil", faz acusações sobre o governo Lula não ter tomado medidas para apurar os desvios bilionários, e defende Bolsonaro - cujo governo também foi atravessado por fraudes no órgão.

