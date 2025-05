Médico é suspeito de matar esposa envenenada com ajuda da mãe em SP

Um médico foi preso temporariamente ontem em Ribeirão Preto (SP) suspeito de matar a esposa envenenada. A mãe dele também foi detida por suposto envolvimento no crime.

O que aconteceu

A professora de pilates Larissa Rodrigues morreu em março e exame revelou envenenamento. Ela foi encontrada morta pelo companheiro no apartamento do casal. O laudo toxicológico concluiu a causa da morte como envenenamento após encontrarem a substância popularmente conhecida como ''chumbinho'' no corpo da vítima.

Ao longo da investigação, Luiz Antonio e a mãe dele, Elizabete Arrabaça de 68 anos, passaram a ser suspeitos. O homem foi preso em seu local de trabalho e, ao ser informado sobre o mandado de prisão, pediu ao investigador que o deixasse ligar para seu advogado. Em seguida, ele ainda pergunta o que havia feito, mostrou um vídeo que circula nas redes sociais.

Larissa Rodrigues Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Já a idosa passou mal na delegacia e precisou ser socorrida pelo SAMU. Ela foi transferida na sequência para um hospital, de onde deve alta durante a madrugada. Ela retornou à Central de Polícia Judiciária da cidade e aguarda a audiência de custódia, informou o advogado Bruno Corrêa ao UOL.

Veneno foi dado em doses

Veneno teria sido administrado ao longo da semana da morte de Larissa. Em entrevista coletiva ontem, o delegado Fernando Bravo informou que a professora de pilates contou a algumas amigas que estava se sentindo mal, com sintomas como diarreia, toda vez que a sogra a encontrava.

Sogra tentou comprar chumbinho 15 dias antes. A suspeita teria ligado para uma amiga, que é proprietária de uma fazenda, perguntando se ela possuía a substância. Segundo o delegado, ela ainda perguntou onde poderia comprar o produto.

Luiz Antonio tentou se desfazer de provas limpando o apartamento. De acordo com Bravo, o médico encontrou a esposa já com rigidez cadavérica e tentou limpar o apartamento para se livrar de pistas que pudessem ligá-lo ao caso. ''A participação dele ficou bem evidente para nós'', afirmou.

Médico mantinha relação extraconjugal

No dia anterior à morte de Larissa, o suspeito teria ido ao cinema com a amante. Quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, os investigadores também encontraram a mulher no local, que passou a ser investigada.

Motivação do crime, no entanto, continua sendo apurada. Os celulares da vítima, do médico, da sogra e da amante foram apreendidos e estão sendo analisados.

Polícia Civil também abriu uma nova investigação sobre a morte da irmã de Luiz Antonio, Nathalia Garnica. Ela morreu em fevereiro deste ano após um infarto. O delegado enfatiza que a morte das duas foram bastante semelhantes e, por isso, investiga a possibilidade de um envenenamento.

O que dizem as defesas

Defesa de Luiz nega que cliente tenha envolvimento na morte de Larissa. O advogado Julio Mossin disse que ainda não teve acesso aos autos, mas ''adianta que o Luiz não matou a esposa e nem concorreu para tanto''.

Advogado de Elizabete disse que não irá se manifestar no momento. Bruno Corrêa informou que a investigação ocorreu sob sigilo e deve ser liberada hoje para as partes. Por isso, aguarda para comentar sobre o assunto.

Quem era o médico?

Luiz é médico do esporte. Ele se formou em 2011 na Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, segundo informações do Conselho Federal de Medicina. Em uma consulta hoje no site, seu registro médico permanece ativo e regular.

Ele se especializou em ortopedia e traumatologia. Nas redes sociais, ele diz atuar na área de hipertrofia, emagrecimento, saúde hormonal, doenças crônicas e envelhecimento saudável.

Após a morte de Larissa, ele passou a publicar fotos dela e com ela em seu perfil social. ''Te amo, aonde quer que você esteja saiba que você me fez o homem mais querido, mais feliz e mais amado do mundo e quero ser para você sempre o seu melhor amigo, namorado, marido, companheiro, o amor da sua vida toda, assim como você é da minha'', escreveu em uma das publicações.