Maracanã será uma das sedes do Mundial Feminino de 2027

Com o Maracanã como possível sede da partida de abertura e da final, os oito estádios anunciados para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil já foram utilizados no torneio masculino em 2014, um argumento que o país usou a seu favor.

O Brasil saiu vitorioso no ano passado, após um congresso da Fifa no qual superou uma proposta conjunta de Alemanha, Bélgica e Países Baixos por 119 votos a 78.

Ao apresentar sua candidatura, o Brasil citou como vantagem a infraestrutura herdada da edição masculina.

"Nós não teremos que fazer novos estádios, não teremos que construir arenas. Ao contrário, as arenas estão feitas, estão realizadas", afirmou, em fevereiro de 2024, o ministro dos Esportes, André Fufuca.

Embora ainda não tenham sido decididos os locais de cada jogo de 2027, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) propôs o Maracanã, o maior estádio do país com capacidade para cerca de 79 mil espectadores, para receber a abertura e o encerramento do Mundial.

Em 2014, a primeira partida da Copa masculina foi realizada na Neo Química Arena do Corinthians, em São Paulo, apto para receber 69 mil pessoas durante a Copa e atualmente com capacidade para quase 49 mil torcedores, que também será utilizada no torneio feminino.

Entre as sedes também figura o Mineirão em Belo Horizonte, com capacidade para cerca de 62 mil torcedores e onde o Cruzeiro costuma mandar seus jogos.

O estádio também foi palco do vexame histórico da Seleção Brasileira na Copa de 2014, a goleada de 7 a 1 sofrida para a Alemanha na semifinal do torneio.

Outro escolhido é o Beira-Rio, do Internacional de Porto Alegre, que já conta com seu estádio para quase 50 mil pessoas totalmente recuperado dos danos sofridos durante as históricas inundações no sul do país em 2024.

Completam a lista o Mané Garrincha (72 mil espectadores) de Brasília, a Arena Fonte Nova (64 mil) de Salvador, a Arena Castelão (55 mil) de Fortaleza e a Arena de Pernambuco (46 mil) no Recife.

ffb/app/rpr/aam

© Agence France-Presse