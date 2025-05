Manobra que impede julgamento de Bolsonaro por golpe avança na Câmara

A oposição venceu uma votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara para suspender a ação penal que o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) responde no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. O texto tem brechas que permitem estender o benefício para Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

O PL diz que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. No entendimento do partido, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro.

A CCJ decidiu hoje que a interrupção do processo contra Ramagem é correta. Foram 44 a favor do relatório que pede a suspensão do processo contra Ramagem e 18 contra.

Agora o plenário dará a palavra final. O processo contra o deputado no STF será interrompido se houver maioria absoluta. Ou seja, Ramagem precisa de 257 votos no plenário. A oposição quer votar o texto quanto antes.

O resultado da CCJ foi comentado na manifestação de Bolsonaro pela anistia em Brasília. A organização esperou o ex-presidente terminar de falar para em seguida anunciar a aprovação do pedido de Ramagem. Bolsonaro levantou os braços, e a militância vibrou.

O relator da proposta é um bolsonarista que foi promotor de Justiça antes de virar deputado. Dono de conhecimento jurídico, Alfredo Gaspar (União-AL) escreveu um parecer evasivo e com brechas para beneficiar o ex-presidente.

Em nenhum momento, ele limita o alcance da suspensão da ação penal. Desta forma, abre margem para Bolsonaro, ex-ministros e oficiais das Forças Armadas pegarem carona na interrupção do processo contra Ramagem por tentativa de golpe de Estado que corre no STF.

Gaspar considera que há motivos para suspender a ação penal contra o deputado. "Não resta alternativa a esta Casa que não o sobrestamento [interrupção] da ação penal em sua integralidade", defende em um trecho do parecer.

Em outro trecho, o relator concorda em interromper como um todo. "Constata-se que estão preenchidos os requisitos autorizadores para sustação da Ação Penal contida na Petição n. 12.100 [tentativa de golpe], em curso no Supremo Tribunal Federal."

Ramagem declarou que tem sido um "joguete" do STF. Ele teve 20 minutos para se defender na CCJ e disse que o Supremo queria um deputado no processo e acrescentou que vários princípios jurídicos estão sendo desrespeitados.

Bolsonarista, o deputado Alfredo Gaspar escreveu um relatório com brechas para beneficiar Bolsonaro Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Argumentação jurídica

Ramagem é acusado de fazer parte do "núcleo crucial" da tentativa de golpe. O parlamentar dirigiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Bolsonaro e teria usado a estrutura da instituição para desacreditar o sistema eleitoral, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República.

O PL sustenta que o parlamentar não pode ser investigado. A justificativa é que a partir da diplomação como deputado, em 19 de dezembro de 2022, Ramagem é beneficiário da imunidade do mandato. O partido ainda argumenta que a Constituição permite ao Congresso interromper um inquérito contra um de seus integrantes.

O alcance deste benefício gerou embate com o STF. O PL entende que todo o processo deve ser interrompido e a ação por golpe não pode prosseguir enquanto Ramagem tiver mandato.

O Supremo discorda desta leitura. Presidente da Primeira Turma, onde corre a ação por tentativa de golpe, o ministro Cristiano Zanin avisou a Câmara que a Justiça interpreta de outra maneira. Ele informou que somente dois crimes atribuídos a Ramagem deixariam de ser julgado: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

O deputado continuaria respondendo por:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Associação criminosa armada;

A discussão é importante para a manobra que pode salvar Bolsonaro. Deputados governistas acreditam em abertura de precedente se toda a ação contra Ramagem for suspensa. Eles esperam que ocorra pedido de extensão do benefício para o ex-presidente.

O líder do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ), chamou o caso de "puxadinho para a anistia". A esquerda acredita que a suspensão de toda a ação penal será derrubada pela Justiça, mas servirá para os bolsonaristas inflamar ainda mais sua militância contra o STF.

Os deputados da esquerda tentaram limitar a Ramagem o alcance da suspensão do processo. Foram derrotados e agora planejam repetir a tentativa quando o caso for discutido no plenário.