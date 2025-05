Bolsonaro vai a protesto esvaziado pela anistia do 8/1 em Brasília

Do UOL, em Brasília

Pela primeira vez desde 8 de Janeiro, os bolsonaristas fizeram uma manifestação em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu e acenou para os militantes mesmo após orientações médicas para não ir devido à sua recuperação de uma cirurgia.

O que aconteceu

Um público muito menor do que o habitual esteve na manifestação. Parlamentares da direita já faziam a defesa prévia para a baixa adesão. Eles falavam que se trata de um evento para manter o assunto em evidência, não importando o tamanho do comparecimento.

Bolsonaro estava acompanhado de Michelle. O ato começou com uma oração com tom messiânico apresentando o ex-presidente como salvo por um milagre para cumprir uma missão divina.

Os manifestantes devem caminhar até o Congresso Nacional. O percurso tem cerca de 3 km e foi anunciado como Marcha pela Anistia pelo pastor Silas Malafaia, organizador do ato. O ato é em favor da anistia aos presos pela invasão às sedes dos três Poderes.

As pessoas empunhavam cartazes com o nome de Luiz Fux. O ministro do STF divergiu das penas aplicadas aos condenados pelo 8 de Janeiro por outros ministros, mas tem sido voto vencido.

Duas pistas foram fechadas para o público que ocupa cerca de uma quadra. A manifestação está prevista para acabar às 17h30 e está sendo chamada de caminhada pacífica, termo repetido diversas vezes pelo locutor que comandava o ato no caminhão de som.

Bolsonaro seria um dos beneficiados com a anistia. Ele responde a um processo no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e pode receber pena de até 46 anos de prisão —a legislação brasileira limita a reclusão em regime fechado a 40 anos.

Público baixo em manifestação pela anistia em Brasília Imagem: Felipe Pereira/UOL

Anistia empaca no Congresso

A pressão da direita não tem sido eficaz. Foram recolhidas 264 assinaturas para votar a urgência do projeto de anistia e nem assim os caciques políticos da Câmara colocaram o assunto na pauta.

O tema também não tem recebido a recepção da população que a oposição desejava. Manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo tiveram adesão bastante inferior a atos da direita realizados no passado nestas duas cidades.

A cúpula do Congresso não considera o tema prioridade. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) reiterou que os parlamentares devem concentrar esforços em propostas que melhoram a vida das pessoas.

Ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), articulam um projeto alternativo. Ele beneficiaria somente pessoas que participaram do 8 de Janeiro.

Desta forma, haveria mais condições de aprovação. A anistia sofre resistência porque livraria os mentores e organizadores da suposta tentativa de golpe, como ex-ministros, oficiais das Forças Armadas e Bolsonaro.

Caminhão blindado faz segurança do STF no primeiro ato da direita em Brasília desde do 8 de Janeiro Imagem: Matheus Coutinho/UOL

Reforço na segurança

Vários parlamentares e lideranças políticas participaram da caminhada até o Congresso. Havia segurança reforçada para uma eventual nova tentativa de invasão.

Um caminhão blindado da polícia foi estacionado perto do STF. O prédio permanecia cercado por grades e havia viaturas de prontidão.