'Conexão com minha paz': por que livros Bobbie Goods são 'febre' no TikTok

Os livros de colorir seguem em alta: nove entre os 20 mais vendidos no mês de abril no Brasil são dessa categoria, de acordo com o Publish News. No topo desde fevereiro está "Do Dia para a Noite", da família Bobbie Goods. E o universo do TikTok é mais uma prova dessa "febre". Por lá, os vídeos virais mostram criadores de conteúdos compartilhando suas experiências, relatos de como os livros ajudam a relaxar e se tornam um refúgio fora das telas, além de pessoas ensinando efeitos variados para deixar os desenhos mais bonitos.

O Guia de Compras UOLouviu alguns desses criadores para saber como os livros de colorir impactaram suas vidas, além de uma ilustradora, que dá dicas de materiais e técnicas para pintar. Por último, eu mesma, que escrevo este texto, também compartilho minha experiência e detalho como um livro de colorir estimulou minha criatividade.

"Do Dia para Noite" tem temática leve, com natureza e animais Imagem: Juliana Almirante

O que é Bobbie Goods?

Bobbie Goods é uma marca criada pela ilustradora Abbie Bobbie Goveia, na Califórnia, Estados Unidos. As ilustrações geralmente têm temáticas leves: como animais, natureza e atividades cotidianas. Aqui as obras são publicadas pela editora Harper Collins Brasil. Além de "Do Dia para a Noite", outra que tem feito bastante sucesso é "Dias Quentes".

Mas além dos livros Bobbie Goods, também há outros que inspiram fofura e conforto, publicadas no Brasil por editoras, como a Caminho Suave e a Camelot. Selecionamos acima dois títulos que estão entre os mais vendidos no país: "Superfofos Mercadinho" e "Cute & Comfy - Coloring Book for Adults".

Influencers compartilham suas experiências

Com 8,5 milhões de seguidores no TikTok, Liz Macedo, 15, é uma das criadoras de conteúdo que falam sobre os livros de colorir na internet. Em entrevista ao UOL, a jovem relatou que pintar livros no estilo Bobbie Goods é um momento de desconexão dos conteúdos digitais e das atividades diárias escolares. A prática promove relaxamento e estimula a criatividade.

Quando quero me desconectar completamente e relaxar, meus livros de leitura e pintura são minha conexão direta com minha paz interior e que me ajudam a diminuir a ansiedade de estar digitalmente conectada. Mas tento, por muitas vezes, dividir com minha comunidade esses momentos de relaxamento, justamente para incentivar aquelas pessoas que buscam ter atividades de lazer fora das telas.

Liz Macedo

Juliana Aliende, 32, que também compartilha conteúdos no TikTok (3,9 milhões de seguidores), relata que esse tipo de livro traz, além de relaxamento, satisfação pessoal, após se dedicar a algo de que gosta tanto. Ela adora reproduzir tutoriais que ensinam efeitos de iluminação e textura na pintura, como de praia, água e céu.

É o meu momento de paz (risos). Embora eu consiga parar para pintar menos do que gostaria, porque sou lenta, levo horas em uma página, sou muito detalhista e perfeccionista e me cobro muito.[...] Tenho tentando deixar esses pensamentos 'de cobrança', de planejar tudo antes, um pouco de lado e me cobrar menos, porque, na realidade, o intuito é me divertir e relaxar.

Juliana Aliende

Quais materiais usar para colorir?

A pedido do Guia de Compras UOL, a designer e ilustradora Camila Marques citou alguns dos principais materiais usados para colorir esses livros.

Lápis de cor: são mais tradicionais e também podem ser mais práticos para pintar.

são mais tradicionais e também podem ser mais práticos para pintar. Marcadores à base de álcool ou de óleo : dá para mesclar cores escuras e claras, criando efeitos de sombra e degradê.

: dá para mesclar cores escuras e claras, criando efeitos de sombra e degradê. Marcadores acrílicos : são mais pigmentados e dá para colorir as linhas pretas dos livros, além de criar efeito de textura.

: são mais pigmentados e dá para colorir as linhas pretas dos livros, além de criar efeito de textura. Canetas de gel neon, metálicas ou com glitter: podem ser usadas para efeitos de iluminação.

Porém, é importante ter cuidado ao usar canetas e marcadores porque a tinta pode manchar a página seguinte. Nesse caso, uma dica da ilustradora é usar um papel extra ou acetato entre as folhas.

"Lembrando que, independentemente do material que você possui, o que importa é que você curta seu hobby e se divirta", diz Marques.

Como foi pintar "Do Dia para a Noite"

Gosto muito de pintura e desenho, então quando ouvi falar da febre recente de livros de colorir, senti muita vontade de ter um deles em casa. Além do mais, essa também seria mais uma oportunidade de ficar longe de telas, computador, celular e redes sociais.

Escolhi o livro "Do Dia para a Noite", de Bobbie Goods, porque encontrei vídeos de pessoas que já estavam colorindo e me atraí pela simplicidade e leveza do traço da designer que criou o livro.

Um dos principais pontos que deixam a pintura desse livro mais leve é que tem desenhos mais abertos e conta com espaço grandes para colorir. Assim, dá para explorar bem a folha e deslizar com as canetas para pintar, sem precisar preencher muitos detalhes.

Livro "Do Dia para a Noite" possui 20 páginas com ilustrações para colorir Imagem: Juliana Almirante

O nível de detalhamento, nesse caso, fica muito mais por conta da nossa imaginação. Com os espaços para pintar, eu cheguei a fazer a estampas quadriculadas e floridas.

Também experimentei misturar diferentes tons, para criar texturas e degradês. Porém, senti falta de o livro ter algum manual com dicas de como colorir. Também seria legal se já acompanhasse folhas entre páginas para evitar a transferência da tinta.

Para pintar esse livro, eu escolhi um kit de quatro cores da Stabilo: rosa, azul, laranja e verde. Eles contam com uma ponta chanfrada, que deixam a experiência de pintar bem suave. Não é preciso fazer esforço para colorir e os tons ficam bem vibrantes.

Usei marca-texto da Stabilo que tem formato chanfrado Imagem: Juliana Almirante

A ideia de ter um kit menor foi para estimular a minha criatividade. Dessa forma, pude me desafiar a fazer composições de tons usando canetas diferentes. Um exemplo foi a mistura de verde e azul para pintar o desenho da grama. Por outro lado, senti falta de ter canetas de outras cores para compor pinturas mais coloridas.

