Justiça espanhola aprova extradição condicional de líder de grupo criminoso do Equador

Um tribunal espanhol concordou em extraditar para seu país um dos líderes do temido grupo criminoso equatoriano Los Tiguerones, mas com a condição da garantia de sua segurança nas prisões do Equador, que estariam fora do "controle efetivo" das autoridades.

A Audiência Nacional, a mais alta instância em Madri que julga casos mais graves, declarou "procedente a extradição" ao Equador de Willian Joffre Alcívar Bautista, preso em outubro na Catalunha, onde morava há anos com documentação falsa, segundo a polícia em um documento ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (7).

Alcívar Bautista, conhecido como Comandante Willy, é considerado uma das lideranças do Los Tiguerones, um dos cerca de 20 grupos classificados como "terroristas" pelo governo de Daniel Noboa.

Porém, em sua ordem de 5 de maio, a Audiência Nacional condicionou a entrega à condição de que "em um prazo de três meses (...) as autoridades do Equador forneçam garantias suficientes de que adotaram medidas" para "garantir efetivamente os direitos à vida e à integridade pessoal das pessoas reclusas em seus centros penitenciários".

De acordo com a documentação apresentada ao tribunal, as autoridades equatorianas não têm "controle efetivo" das prisões, onde "grupos criminosos organizados" estão ativos e podem colocar em risco a "vida" dos detentos.

Alcívar Bautista foi preso junto com seu irmão Alex, que também supostamente pertencia ao Los Tiguerones, em uma operação conjunta entre a Guarda Civil espanhola e a Polícia Nacional do Equador.

du/mb/yr/aa

© Agence France-Presse