Índices da China fecham em alta com estímulo de Pequim e negociações comerciais em foco

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China reduziram os ganhos iniciais nesta quarta-feira, uma vez que os investidores disseram que as medidas de estímulo do banco central chinês ofereceram poucas surpresas e persistiram dúvidas sobre as perspectivas de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O índice CSI 300 subiu 0,61%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,8%, ambos perdendo ganhos iniciais.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 0,13%, após subir mais de 2% na abertura.

O banco central da China reduzirá a taxa de juros de referência e injetará liquidez no sistema bancário, entre outras medidas de estímulo, disse o presidente da instituição, Pan Gongsheng, nesta quarta-feira, para impulsionar o crescimento econômico e mitigar o impacto de uma guerra comercial.

Os anúncios foram feitos poucas horas depois que autoridades norte-americanas e chinesas disseram que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, se reunirão com a principal autoridade econômica da China, He Lifeng, na Suíça, neste fim de semana.

"O mercado estava esperando a taxa de compulsório e os cortes nos juros desde o final do ano passado, portanto não há nada de surpreendente", disse Yu Huiwu, gerente de hedge fund da Junze Fund Management Co.

"O contato entre a China e os EUA sobre o comércio é algo que as pessoas esperavam que acontecesse mais cedo ou mais tarde, mas um acordo comercial ainda não está à vista."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,14%, a 36.779 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,13%, a 22.691 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,80%, a 3.342 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,61%, a 3.831 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,55%, a 2.573 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,12%, a 20.546 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13%, a 3.865 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 8.178 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong e Samuel Shen em Xangai)