Índia ataca Paquistão por mortes de turistas; Paquistão diz que jatos indianos foram derrubados

Por Asif Shahzad e Shivam Patel

MUZAFFARABAD, Paquistão/NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia atacou o Paquistão e a Caxemira paquistanesa na quarta-feira e o Paquistão afirmou ter abatido cinco jatos indianos no pior combate em mais de duas décadas entre os vizinhos com armas nucleares.

Os ataques indianos incluíram alvos em Punjab, seus primeiros ataques à província mais populosa do Paquistão desde a última guerra em grande escala entre os antigos inimigos, há mais de meio século, provocando temores de novas hostilidades em um dos pontos de conflito mais perigosos do mundo.

O Paquistão disse que a Índia "acendeu um inferno na região" e que responderia "em um momento, local e maneira de sua escolha para vingar a perda de vidas paquistanesas inocentes e a violação flagrante de sua soberania".

A Índia disse que atacou nove locais de "infraestrutura terrorista", alguns deles ligados a um ataque de militantes islâmicos contra turistas hindus que matou 26 pessoas na Caxemira indiana no mês passado. Quatro dos locais estavam em Punjab e cinco na Caxemira paquistanesa, informou.

A Índia havia dito anteriormente que dois dos três suspeitos do ataque aos turistas eram cidadãos paquistaneses, mas não detalhou nenhuma prova. O Paquistão negou que tivesse algo a ver com os assassinatos.

Islamabad disse que seis locais paquistaneses foram alvos, e que nenhum deles era um acampamento de militantes. Pelo menos 26 civis foram mortos e 46 ficaram feridos, disse um porta-voz militar do Paquistão.

As forças indianas atacaram instalações ligadas aos grupos militantes islâmicos Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba, disseram dois porta-vozes militares indianos em uma coletiva de imprensa em Nova Délhi.

Os ataques tiveram como alvo "campos terroristas" que serviam como centros de recrutamento, plataformas de lançamento e centros de doutrinação, além de abrigar armas e instalações de treinamento, segundo os porta-vozes.

Eles disseram que as forças indianas escolheram cuidadosamente as ogivas para evitar danos colaterais a civis e à infraestrutura civil, mas não entraram em detalhes sobre os detalhes ou métodos usados nos ataques.

"A inteligência e o monitoramento dos módulos terroristas baseados no Paquistão mostraram que outros ataques contra a Índia eram iminentes e, portanto, era necessário realizar ataques preventivos e de precaução", disse o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, a principal autoridade do Ministério das Relações Exteriores, durante a coletiva.

Uma nota do gabinete do primeiro-ministro do Paquistão informou que cinco aeronaves e drones indianos foram abatidos, uma declaração não confirmada pela Índia.

Fontes do governo local na Caxemira indiana disseram à Reuters que três jatos de combate caíram em áreas separadas da região do Himalaia durante a noite.

Todos os três pilotos foram hospitalizados, acrescentaram as fontes. Autoridades do Ministério da Defesa da Índia não estavam disponíveis para confirmar o relato.

(Reportagem de Asif Shahzad, Gibran Peshimam, Saeed Shah, Ariba Shahid no Paquistão, Shivam Patel, Tanvi Mehta, Krishna Das em Nova Délhi)