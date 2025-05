Ibovespa tem declínio discreto em meio a balanços e Fed cauteloso antes de Copom

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, em meio a uma nova bateria de resultados de empresas brasileiras, entre eles os números da RD Saúde, que frustraram expectativas de analistas e derrubaram as ações da rede de farmácias.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,17%, a 133.287,37 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 134.110,45 pontos na máxima e 132.871,85 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro no pregão somava R$17,6 bilhões antes dos ajustes finais.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros entre 4,25% e 4,50%, dentro do esperado, enquanto o chair Jerome Powell disse que a atual política comercial permanece como fonte de incerteza, reforçando a necessidade de o Fed ficar em um modo de espera.

Investidores do mercado brasileiro ainda aguardam nesta quarta-feira a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que deve desacelerar o ritmo de alta da Selic para 0,50 ponto, elevando a taxa básica de juros a 14,75%.