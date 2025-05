Homem morto no metrô de SP tinha 3 filhos e faria 36 anos no domingo

O homem que morreu na manhã de ontem após ficar preso entre as portas do trem e da plataforma da Linha 5-Lilás, no Metrô de São Paulo, tinha 35 anos, trabalhava como repositor de supermercado e dava aulas de natação.

Quem era a vítima

Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno faria aniversário de 36 anos no próximo domingo. O repositor era casado e pai de três filhos com idades de 4, 5 e 17 anos.

Nepomuceno era morador de Taboão da Serra, na região metropolitana da capital. Ele estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente fatal na estação Campo Limpo.

Ele cursava o último ano da faculdade de Educação Física. Lourivaldo também costumava dar aulas de natação para complementar a renda familiar.

O que aconteceu

Lourivaldo ficou preso entre as duas portas na estação Campo Limpo e foi arrastada pelo trem em seguida, relataram passageiros. Segundo os relatos nas redes sociais de pessoas que presenciaram a cena, o acidente ocorreu por volta das 8h.

Ao UOL, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso está sendo apresentado na Delpom, uma unidade da polícia responsável por crimes ocorridos nas dependências do sistema metroferroviário. Conforme o órgão, outras informações poderão ser dadas em breve.

A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, mas detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados. ''Todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário'', disse a concessionária que administra a linha. Em nota, a empresa também afirmou colaborar com as autoridades e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Caso não foi isolado

No mês passado, uma mulher precisou de atendimento médico após ficar com a perna presa no vão entre um trem da linha 11-Coral da CPTM e a plataforma. O caso aconteceu na estação Brás, na região central de São Paulo. Testemunhas disseram que a mulher foi empurrada por um ambulante, mas a informação não foi confirmada oficialmente pela CPTM.

Ela precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do local. Antes do socorro, a mulher foi amparada por pessoas que estavam no local. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram que a perna dela ficou presa quase até o joelho.

O que são as portas de proteção?

As portas de proteção são estruturas de segurança que se abrem e fecham em sincronia com as portas do trem. A abertura ocorre somente quando o veículo está parado na plataforma e o fechamento é precedido por um aviso sonoro.



O trem só pode partir quando essas portas estiverem fechadas e travadas. Essas barreiras visam evitar interferências de passageiros após o período de acesso aos trens e impedir quedas de pessoas e objetos nas vias. Elas são utilizadas também em metrôs asiáticos e europeus.

'Tragédia anunciada', diz sindicato

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aponta responsabilidade da ViaMobilidade pela morte. Em nota encaminhada ao UOL, os metroviários afirmam que deveria existir um sensor para impedir o fechamento das portas em caso de presença de pessoas.

Para sindicato, a concessionária que administra a linha deveria ter investido na segurança do sistema das portas. A entidade ainda aponta negligência da empresa administradora, citando que, logo após o acidente, o local foi lavado, antes mesmo da chegada da perícia. "A responsabilidade é da ViaMobilidade, que, sob a lógica do lucro e redução de custos, não investe na segurança do sistema".

O UOL questionou a ViaMobilidade sobre a implantação e manutenção do sistema de segurança das portas. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.