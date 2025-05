Homem é baleado dentro da estação Santa Cecília, do metrô de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi baleado dentro da estação Santa Cecília do metrô de São Paulo na tarde de hoje.

O que aconteceu

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado na perna por um policial civil. Ele foi abordado por estar em uma moto que pertence a um suspeito de tráfico de drogas, informou ao UOL o delegado Tom Blumer.

Ele pulou as catracas e entrou em luta corporal com os agentes. Após correr em direção a estação, o suspeito queria entrar no trem e fugir, segundo a polícia, quando foi interceptado pelos agentes.

Homem não corre risco de morte. Ele foi levado para a Santa Casa da Misericórdia e será autuado em flagrante.

Houve corre-corre no momento do tiro. Passageiros entraram no trem que parou na estação logo após o incidente.

Os policiais não encontraram drogas ou arma com o homem. A Polícia Civil faz perícia no local.

Operação dos trens segue sem interrupção, informou o Metrô ao UOL. A empresa também afirmou que o incidente não envolveu nenhum funcionário do Metrô.