Review: 'Spray da Bepantol entrega ótima hidratação para mãos e rosto'

Faz um tempo que comecei a investir em cremes hidratantes para evitar o ressecamento das mãos e do rosto. Mas, apesar do benefício que eu sentia com a frequência de uso, ainda ficava incomodada com a sensação pegajosa que muitos produtos deixavam —como se houvesse um excesso depositado nas mãos e nos dedos após a aplicação.

Buscando uma alternativa para isso, resolvi testar o hidratante instantâneo em spray da Bepantol. Ele é prático e mudou a forma como eu cuido da minha pele. Ele entrega ótima hidratação para mãos, rosto e outras áreas do corpo.

O que mais gostei

O produto entrega uma boa hidratação para a pele por ter alta concentração de pró-vitamina B5 (também conhecida como dexpantenol).

Muito mais fácil de usar dos que os hidratantes tradicionais. Basta espirrar uma ou duas vezes na área desejada e esperar 30 segundos para secar.

Efeito instantâneo. Segundos depois de espirrar em qualquer parte do corpo, senti imediatamente a pele mais hidratada.

Sem cheiro. Para quem é alérgico, o hidratante é bem interessante, já que não possui cheiro.

Versátil. Além de ser ótimo para usar nas mãos e no rosto, o hidratante ainda atende áreas mais ressecadas, como joelhos e cotovelos.

Bom rendimento. Em mais de duas semanas de uso contínuo, gastei menos de 15% do produto.

Pontos de atenção

Preço alto. Para um hidratante de 50 ml, achei o preço um pouco salgado. Mas, como rende bastante, ainda acredito que seja um bom investimento.

Tipo de pele. Para minha pele, que costuma ser mais normal do que seca, o produto atendeu muito bem. Mas, se a sua pele for muito seca ou bem ressecada, será preciso usar uma quantidade um pouco maior que o recomendado para manter a hidratação desejada ou até utilizar outro produto com poder hidratante.

O que mudou para mim

Fiquei bastante feliz depois de usar o spray da Bepantol, posso tranquilamente passar o hidratante em qualquer parte do meu corpo, como cotovelo, joelho e rosto, sem me preocupar em deixar minhas mãos meladas pelo excesso de produto. E ainda posso levá-lo comigo para usar a qualquer momento do dia.

Para quem é o produto?

Seguindo as orientações do fabricante, indico a compra dele para quem tem a pele de normal a seca.

Como eu disse, quem tem a pele muito ressecada terá que usar uma quantidade maior do produto —e isso pode gerar um gasto excessivo desnecessário.

Também indico a compra para quem gosta de hidratar a pele em qualquer momento do dia com praticidade.

