Hassett: Nem sempre concordo com a política do Fed e de Powell

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse que nem sempre concorda com a política do Federal Reserve (Fed) e de seu presidente, Jerome Powell, mas que respeita a independência do banco central americano. As falas foram feitas à Fox News nesta quarta-feira, 7.

Mais cedo, o Fed manteve inalterada a taxa dos Fed Funds na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano, mesmo após as recentes pressões de Donald Trump para que a instituição baixasse os juros.