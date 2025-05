Hamas volta a exigir um 'acordo integral' para terminar guerra em Gaza

O funcionário de alto escalão do Hamas, Bassem Naim, declarou à AFP nesta quarta-feira (7) que o grupo islamista palestino insistiu em um "acordo integral" para colocar fim à guerra com Israel na Faixa de Gaza, iniciada em outubro de 2023.

Na segunda-feira, Israel anunciou seus planos para expandir sua campanha militar no território palestino, devastado pela guerra, que, segundo uma autoridade israelense, implicaria sua "conquista". O projeto foi muito criticado pela comunidade internacional.

O território palestino está sob um bloqueio israelense desde 2 de março, que de acordo com as Nações Unidas e organizações humanitárias, expõe a população à fome e a uma potencial catástrofe humanitária.

Uma fonte de segurança israelense afirmou que o envio de tropas poderia "permitir uma janela de oportunidade" para uma negociação sobre a libertação de reféns, coincidindo com a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Oriente Médio na próxima semana.

"Hamas e as facções da resistência insistem em alcançar um acordo integral e um pacote completo para encerrar a guerra e a agressão, juntamente com um roteiro para o dia seguinte", explicou Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas.

Ele também rejeitou as "tentativas desesperadas diante da visita de Trump à região" para "forçar um acordo parcial" por meio de "fome, genocídio contínuo e ameaças de expandir as operações militares".

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, advertiu que os planos de Israel "agravaram a preocupação de que [o país] busque infligir aos palestinos condições de vida cada vez mais incompatíveis com sua existência em Gaza como grupo".

O primeiro-ministro palestino, Mohamad Mustafa, instou a comunidade internacional que acabe com o "crime humanitário deliberado" de "fome" em Gaza.

Israel retomou sua ofensiva militar na Faixa em 18 de março, quebrando uma trégua de dois meses.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.