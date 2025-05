Haddad conversa com presidenta do México sobre relações econômicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se nesta quarta-feira (7) com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, para tratar das relações econômicas entre aquele país e o Brasil. A agenda aconteceu no Palácio Nacional, na Cidade do México, onde o ministro também se reuniu com o secretário da Fazenda e do Crédito Público do México, Edgar Amador.

No México, Haddad também se encontrou com o embaixador do Brasil no país, Nedilson Jorge, e com empresários brasileiros, entre eles, os representantes das empresas Nu México, WEG, Marcopolo, Tramontina, Odontoprev, Coca-Cola, Eurofarma, BrasdesCard e Banco de Pagos Internacionales (BIS).

EUA

Notícias relacionadas:

O ministro da Fazenda encerrou hoje um ciclo de agendas internacionais iniciado no último domingo (4).

Ontem (6), o ministro participou de café da manhã com cerca de 40 executivos e empresários do Vale do Silício, na Califórnia (EUA), para apresentar a nova política nacional de data centers (centros de processamento de dados), que pretende atrair investimentos de até US$ 2 trilhões nos próximos anos.

Em Los Angeles, Haddad reuniu-se com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, também para tratar da política de data centers.