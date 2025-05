Fumaça não provoca nenhum dano aos cardeais, diz Vaticano

A fumaça que indica os resultados da eleição do novo papa não provoca nenhum dano à saúde dos cardeais eleitores. A informação foi dada pelo Vaticano durante o conclave que escolheu o papa Francisco.

Como funciona

Cada fumaça é formada por diferentes reagentes químicos, e nenhuma das duas compromete a saúde dos cardeais. A preta, que indica a falta de consenso entre os cardeais, é composta por cloreto de potássio, antrasina e azufre. Já a branca, aponta a escolha de um novo papa, possui cloreto de potássio, antrasina, e colofónia.

Elas são produzidas por um dispositivo eletrônico instalado em duas estufas redondas, onde são queimados os votos, e são expelidas por uma chaminé que as direciona ao exterior da Capela Sistina. O dispositivo eletrônico produz a fumaça por cerca de sete minutos.

Como é o conclave

Durante o conclave, todos os eleitores ficam confinados na Capela Sistina. Na hora da votação, cada cardeal escreve o nome do candidato escolhido em uma cédula sob a frase "Escolho como sumo pontífice" e deposita seu voto em uma urna.

Se nenhum cardeal receber essa quantidade de votos, as cédulas serão queimadas, uma fumaça preta sairá da chaminé da capela Sistina e a votação será retomada. Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, será feita uma pausa para oração e para o diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas são feitas no sétimo e décimo dia. Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda e a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

Apesar da possibilidade de que a escolha leve semanas, os dois últimos conclaves, que elegeram Francisco, em 2013, e Bento XVI, em 2005, duraram apenas dois dias.

Quando o novo papa é escolhido, uma fumaça branca sai da chaminé e soam os sinos da basílica como sinal de que a votação chegou ao fim. Após a escolha, o novo papa é apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!".