Fiéis, imagens de Francisco e entrada de cardeais: veja fotos do conclave

Do UOL, em São Paulo

Uma missa celebrada pelo cardeal Giovanni Battista na manhã de hoje marcou o início do conclave para a escolha do novo papa no Vaticano.

O que aconteceu

Turistas acompanharam a missa por um telão no Pátio de São Pedro. A movimentação no local era grande nesta manhã, com venda de lembrancinhas papais", presença de freiras e de outros fiéis.

Ao todo, 133 cardeais votarão no conclave que escolherá novo papa Imagem: REUTERS/Murad Sezer

Após a missa, cardeais seguiram para a Capela Sistina. O local receberá a votação, que não tem prazo máximo para terminar.

Multidão acompanha missa que abre trabalhos do conclave para escolha de novo papa Imagem: Stefano Rellandini / 7.jun.2025-AFP

Cardeais serão isolados. Ao todo, 133 que cumprem os requisitos estabelecidos pela igreja para votar deixam de ter contato com o mundo externo às 16h30 (11h30 no horário de Brasília).

Homem se ajoelha na praça de São Pedro antes do conclave que escolherá o novo papa Imagem: REUTERS/7.mai.2025-Eloisa Lopez

A expectativa é de que a primeira fumaça saia da chaminé às 18h (14h no horário de Brasília). Se ela for branca, sinalizará que um novo papa foi escolhido. Se ela for preta, sinalizará que a votação continuará.

Cardeal Giovanni Battista celebra missa antes de início do conclave Imagem: Dimitar DILKOFF-7.mai.2025/ AFP

Para ser escolhido, o novo papa precisa de pelo menos dois terços dos votos. Os votos são anônimos e os cardeais não podem votar em si mesmos.

Membro da Guarda Suíça é visto ao lado de cardeais em missa na Basílica de São Pedro Imagem: REUTERS/Murad Sezer-7.mai.2025

Cardeais ficarão isolados na Capela Sistina para escolha de um novo papa Imagem: Dimitar DILKOFF / AFP

Para ser escolhido, novo papa precisará de ao menos dois terços dos votos Imagem: Cecilia Fabiano/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress

Cartões postais com o rosto do papa Francisco são vistos na praça de São Pedro Imagem: JEFF PACHOUD / AFP

Cardeais ficarão isolados para escolher novo papa a partir desta quarta-feira (7) Imagem: REUTERS/7.mai.2025-Murad Sezer