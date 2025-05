Forte esquema de segurança é usado em missa que antecede o conclave

As forças de segurança da Itália blindaram a praça São Pedro durante a celebração da missa Pro eligendo Pontifice, na Basílica nesta quarta-feira, 7. A cerimônia reuniu 5 mil pessoas, segundo o Vaticano, e durou cerca de 90 minutos.

Militares carregavam armas antidrone e ninguém podia entrar com garrafas no perímetro controlado. O total de homens e mulheres mobilizados no esquema não foi revelado, mas envolvia ainda os carabineiros, a Guardia di Finanza e homens do Exército.

Na terça-feira, 6, o governo do Vaticano já tinha anunciado que os sinais de telefones celulares seriam bloqueados na área da Capela Sistina e da Casa Santa Marta, onde os cardeais se reuniriam para votar e onde ficariam hospedados durante o conclave. Durante a missa, os fiéis conseguiram usar os telefones dentro da basílica ao lado dos cardeais.

Um coro com crianças abriu a celebração, enquanto os 133 cardeais eleitores se dirigiam ao seu lugar na basílica. A missa foi rezada em seis línguas, entre elas o português - a leitura foi feita pela jornalista brasileira Andressa Collet.CF