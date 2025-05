Feira do Livro SP: 40 anos da redemocratização é tema deste ano

A 4ª edição d'A Feira do Livro, festival literário paulistano a céu aberto, ocupará a praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, na capital paulista, de 14 a 22 de junho, e tem entrada gratuita. A feira deste ano terá como um dos temas em debates os 40 anos da redemocratização do Brasil.

"Se em 2024 lembramos os 60 anos do Golpe de 1964, em 2025 vamos celebrar o retorno da democracia, que teve na mesma praça Charles Miller um de seus palcos mais importantes", afirmou, em nota, Paulo Werneck, um dos organizadores do evento. A praça foi palco das grandes manifestações da campanha Diretas Já.

Notícias relacionadas:

Convidados

O evento já tem 65 convidados confirmados na programação, incluindo nomes como Aline Bei, Cidinha da Silva, Lázaro Ramos e Marcelo Rubens Paiva. As novidades deste ano incluem o Espaço Rebentos, com atividades para o público infantil, e a celebração do aniversário de nascimento de Machado de Assis. O escritor nasceu em 21 de junho de 1839, na cidade do Rio de Janeiro.

Além de mais de 150 expositores, entre editoras, livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura, a feira terá debates com autores brasileiros e estrangeiros da literatura, da poesia e da não ficção, e outras atividades em torno da cultura do livro.

Na lista de escritores convidados, estão também a jornalista Aline Midlej; a doutora em teoria literária Amara Moira, uma mulher trans que defende a presença de pessoas transgênero na produção de conhecimento acadêmico; Bia Bracher, uma das fundadoras da Editora 34; e Tati Bernardi, que é também roteirista de cinema e televisão. A lista tem ainda Ignácio de Loyola Brandão, Marilena Chaui e Drauzio Varella.

Entre os convidados estrangeiros, estão autores portugueses como a romancista Lídia Jorge, o escritor Afonso Cruz, a jornalista e romancista Alexandra Lucas Coelho e o historiador Fernando Rosas. Os autores de língua espanhola que estarão no festival incluem a chilena Lina Meruane e o argentino Pedro Mairal. Dos Estados Unidos, virá a geógrafa Ruth Wilson Gilmore.

Os realizadores do festival - a Associação Quatro Cinco Um e a Maré Produções - anunciaram que a programação terá entre seus principais eixos os 40 anos da redemocratização no país. Outros eixos são a desigualdade brasileira, a sustentabilidade ambiental, a divulgação científica, a produção infantojuvenil e a cultura afro-brasileira.

A programação oficial será realizada em três pontos, todos de livre acesso ao público: o Palco da Praça, montado diante da fachada histórica do Estádio do Pacaembu; o Auditório Armando Nogueira, que integra o Museu do Futebol, parceiro da feira; e o novo Espaço Rebentos, que inaugura a programação infantil oficial do festival, incluindo bate-papos com autores, contação de histórias e oficinas. Já os Tablados Literários, espalhados pela praça, terão uma programação paralela pautada pelos expositores.