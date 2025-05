Feira do Livro da Unesp reúne 160 editoras e vai até domingo

A Sétima Feira do Livro da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que começou nesta quarta-feira (7) na capital paulista, tem participação de mais de 160 editoras e oferece descontos de, no mínimo, 50% no preço dos livros. O evento vai até domingo (11), no campus da Unesp, ao lado do metrô Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da cidade.

O catálogo de todas as obras que serão comercializadas pode ser visto aqui. O leitor poderá procurar o livro favorito por editora, título, autor ou organizador, assunto, preço e ISBN (International Standard Book Number, ou seja, Número Padrão Internacional de Livro).

A programação do evento inclui também a realização de mesas de debates sobre temas como a política dos Estados Unidos, a história da escola e palestras sobre psicanálise, cultura urbana e história afro-brasileira. A programação completa pode ser vista aqui.