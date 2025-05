Fed mantém taxa de juros inalterada e cita riscos crescentes de aumento da inflação e do desemprego

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada nesta quarta-feira, mas disse que os riscos de aumento da inflação e do desemprego cresceram, obscurecendo ainda mais as perspectivas econômicas, à medida que o banco central dos Estados Unidos enfrenta o impacto das políticas tarifárias do governo Trump.

A economia em geral "continuou se expandindo em um ritmo sólido", disse o Fed na declaração de política monetária, atribuindo uma queda na produção do primeiro trimestre ao recorde de importações, uma vez que as empresas e as famílias buscaram se antecipar às novas taxas de importação.

O mercado de trabalho também permaneceu "sólido" e a inflação ainda está "um pouco elevada", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto, repetindo a linguagem usada em sua declaração anterior.

Mas a mais recente declaração destacou os riscos em desenvolvimento que podem deixar o Fed com escolhas difíceis nos próximos meses.

"A incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou ainda mais", disse o Comitê ao final de uma reunião de dois dias, durante a qual as autoridades concordaram de forma unânime em manter a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50%.

"O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo e julga que os riscos de aumento do desemprego e da inflação cresceram", disse o comunicado.

A direção da política monetária dependerá de qual desses riscos se desenvolverá ou, no cenário mais difícil, se a inflação e o desemprego aumentarem juntos e forçarem o Fed a escolher qual risco é mais importante para tentar compensar com a política monetária.

Um mercado de trabalho mais fraco normalmente reforçaria o caso de cortes nos juros, enquanto uma inflação mais alta exigiria que a política monetária permanecesse apertada.

A taxa de juros do Fed tem permanecido inalterada desde dezembro, uma vez que as autoridades se esforçam para estimar o impacto das tarifas de importação do presidente Donald Trump, que aumentaram as perspectivas de inflação mais alta e crescimento econômico mais lento neste ano.

Com a taxa inalterada e nenhuma nova projeção econômica emitida, caberá ao chair do Fed, Jerome Powell, falar sobre a reunião e as perspectivas em uma coletiva de imprensa às 15h30(horário de Brasília).

Quando as autoridades atualizaram pela última vez suas projeções econômicas e de juros em março, eles previram a redução da taxa em 0,5 ponto percentual até o final deste ano.