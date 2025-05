Fed está em boa posição para esperar antes de alterar juros, reitera Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 7, que o BC dos Estados Unidos pode esperar até as coisas ficarem mais claras para decidir sobre a política monetária. "Não precisamos ter pressa; é apropriado que tenhamos paciência", disse.

Sobre as tarifas, Powell enfatizou que é difícil dizer de que forma os riscos irão se desenrolar. "Governo está discutindo tarifas com vários países; veremos onde isso vai chegar. Quando as coisas se desenvolverem, podemos agir rapidamente."

Segundo o chefe do Fed, a política monetária é modestamente restritiva e o quadro da inflação subjacente é bom.

Ele também acrescentou que sem estabilidade de preços não será possível alcançar condições fortes no mercado de trabalho.

As falas foram feitas em coletiva de imprensa após a decisão de manutenção dos juros pelo BC norte-americano.