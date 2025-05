Espaçolaser tem salto no lucro do 1º tri com receita recorde

(Reuters) - A MPM Corpóreos, dona da marca Espaçolaser, reportou nesta quarta-feira forte crescimento no lucro do primeiro trimestre, em resultado marcado por receita líquida recorde, melhora em margens e queda no endividamento.

"Alcançamos recordes históricos de vendas em todos os meses do trimestre, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador", disse a empresa no material de divulgação do balanço, com salto de 72,8% no lucro líquido ajustado, a R$22,9 milhões.

A receita líquida totalizou R$289,7 milhões, aumento de 5,4% ano a ano, em desempenho ajustado para refletir o desempenho da operação na Colômbia em janeiro, uma vez que o grupo F3L assumiu a operação no país a partir de fevereiro.

As vendas no conceito mesmas lojas cresceram 11,4%.

O Ebitda ajustado da companhia, que se apresenta como a maior rede de depilação a laser do país, somou R$80,2 milhões nos primeiros três meses do ano, alta de 8,6% ano a ano, com a margem aumentando 0,8 ponto percentual, para 27,7%.

De acordo com a empresa, foi o maior Ebitda trimestral da história.

O índice de alavancagem medido pela relação dívida líquida/Ebitda contábil, desconsiderando efeitos de custos e despesas não recorrentes, recuou a 2,06 vezes, mínima 12 trimestres. A dívida líquida somava R$553,5 milhões.

No final de março, a Espaçolaser tinha 806 lojas no Brasil, sendo 245 franquias e 561 lojas próprias.

A empresa também opera na Argentina por meio de joint-venture, onde encerrou o primeiro trimestre com 28 unidades (19 próprias e 9 franquias), na Colômbia, com 6 lojas, e no Chile, com 34 lojas (18 próprias e 16 franquias).

(Por Paula Arend Laier)