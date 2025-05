'Não estamos fazendo chantagem', diz líder do PDT após saída do governo

O líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), disse hoje que a saída do partido da base aliada do governo Lula não é chantagem, e sim o resultado de dois anos de descontentamento que culminaram com a demissão do pedetista Carlos Lupi do Ministério da Previdência. As declarações foram feitas em entrevista à CNN.

O que aconteceu

Heringer disse que o desembarque "pode parecer oportunismo", mas que a relação com o governo já não era boa havia "dois anos e pouco". "A gente vem diuturnamente reclamando da relação entre o governo e a bancada do PDT na Câmara. A gota d'água foi esse momento, mas não estamos fazendo chantagem com o governo", afirmou.

Após uma reunião ontem, os deputados do PDT decidiram que se tornarão independentes do governo Lula. O partido tem 17 cadeiras na Câmara.

Bancada do Senado disse que permanecerá na base. Os três senadores pedetistas disseram que levaram em consideração a sua proximidade com o governo em projetos para o país.

Rompimento aconteceu após troca do ministro da Previdência, Carlos Lupi, que também é presidente do PDT. Lupi entregou o cargo na semana passada, depois que uma operação da Polícia Federal revelou um esquema no INSS que desviou mais de R$ 6 bilhões dos pagamentos de aposentadorias e pensões.

Segundo Heringer, não há desentendimento entre os parlamentares do partido nas duas Casas, e a indicação do novo ministro da Previdência, o também pedetista Wolney Queiroz, foi "ideal". "O presidente tem direito, a obrigação de interferir em um momento de crise", afirmou. "Mas deveria e teria tido oportunidade se tivesse convidado Lupi e fizesse [a decisão] conjuntamente. Seria um gesto de apoio ao nosso partido e ao nosso ministro, que, tenho certeza, não cometeu nenhum deslize."

Atas de reuniões mostram que Lupi conhecia as denúncias ao menos desde junho de 2023. O INSS só tomou a primeira medida para coibir o abuso quase um ano depois, em março de 2024, quando publicou novas regras para que as associações fizessem descontos em benefícios.