Entrada de cardeais para missa do conclave forma 'corredor vermelho'; veja

A entrada dos cardeais na missa que abre hoje o conclave formou um ''corredor vermelho'' entre os fiéis na Basílica de São Pedro. Nos próximos dias, o grupo escolherá quem será o sucessor do papa Francisco, que morreu no final de abril.

O que aconteceu

A cena impressionou quem assistia à cerimônia pessoalmente e também de casa. Em um corredor isolado dos fiéis e formando duas filas lado a lado, os 220 religiosos entraram vestidos de vermelho um atrás do outro até chegar no altar. Do total, apenas 133 deles são eleitores no conclave.

Cardeais foram os últimos a entrar na basílica. Após passarem pelo corredor, receberam a hóstia - o pão sagrado - e se sentaram em cadeiras perto do altar em um semicírculo.

Esta foi a última aparição pública dos cardeais votantes antes de ficarem reclusos. Depois que forem para a Capela Sistina, não poderão ter nenhum contato com o mundo externo. Mesmo as janelas do local são vedadas e eles são confiscados de aparelhos eletrônicos.

Como foi a missa

A celebração teve início às 10h (horário local). Do lado de fora da Basílica de São Pedro, uma praça blindada pelas forças de ordem. Dentro, os corredores de mármore foram tomados pelas vozes angelicais do coro da Capela Sistina, embalado pelo som grave do órgão.

Durante a oração dos fiéis, seis línguas foram utilizadas, entre elas o português. A missa foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, e concelebrada pelos cardeais eleitores. Participaram também os cardeais não eleitores, compondo um dos ritos mais solenes da Igreja Católica.

Estiveram presentes cerca de 5 mil pessoas. A missa antecede a entrada dos 133 cardeais eleitores na Capela Paulina às 16h15. Da Paulina, seguirão em procissão até a Capela Sistina, cantando o hino Veni Creator Spiritus para invocar a descida do Espírito Santo.

A celebração terminou com um apelo à oração e à confiança no Espírito Santo para que inspire os cardeais eleitores. "Rezemos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor possa despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual", concluiu o decano, pedindo também a intercessão da Virgem Maria para guiar o processo decisivo que se inicia.

Com a missa para a eleição do papa, a Igreja entra agora oficialmente no tempo de espera e oração até que a fumaça branca anuncie ao mundo: Habemus Papam.