Eletrodomésticos inteligentes trazem comandos de voz e por app; veja opções

Depois do sucesso das smart TVs, os 'eletrodomésticos inteligentes' que acessam a internet para facilitar a vida do consumidor começam a ganhar mais espaço nas lojas.

A lista já conta com opções como ar-condicionado, robôs aspiradores, geladeiras, fogões e máquinas lava e seca, que podem ser controlados por apps de celular e por comandos de voz.

Agora você pode selecionar remotamente o melhor horário e o tipo de limpeza que o seu robô aspirador irá fazer, por exemplo, ou ligar o ar-condicionado pouco antes de chegar em casa. Dá também para iniciar o ciclo de lavagem de roupa com poucos comandos de voz ou receber alerta pelo celular informando que a porta da geladeira ficou aberta.

O Guia de Compras UOL separou eletrodomésticos que prometem deixar sua casa mais moderna e 'inteligente'. Confira:

Através do app WAP Connect, é possível selecionar o horário e tipos de limpeza, compartilhar tarefas com a família e atualizar o software do produto.

Promete limpeza de todos os cantos da casa via comandos de voz, permitindo iniciar ou finalizar a limpeza sem precisar tocar em nenhum botão.

Faz um mapeamento em tempo real, utilizando um sistema guiado por giroscópio para criar rotas livres de obstáculos.

Com três níveis de sucção, escovas giratórias mais escova central, além de recipiente duplo para pó e água, o produto varre, aspira e passa pano.

Tem cinco modos de limpeza: cantos, aleatório, espiral, inteligente e umedecido.

Traz sensores que permitem movimentação segura e sem quedas durante a aspiração.

Possui inteligência artificial, que promete aprender os hábitos de uso e verificar as condições do ambiente para configurar automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento.

Através do app LG ThinQ, é possível acompanhar o funcionamento, consumo de energia e status de limpeza de filtros.

Permite controlar funções por comandos de voz (Wi-Fi integrado) via Google Assistente e Alexa.

Dá para escolher até quatro níveis de consumo para economizar energia.

Tem compressor Dual Inverter, que, segundo a marca, é mais econômico, silencioso e rápido para refrigerar, além de proteger contra maresia e picos de energia.

Pelo celular, via app Smart Home, da Midea, dá para selecionar programas, ajustar temperatura e intensidade do ciclo, além de receber notificações quando as roupas estiverem limpas e secas.

Traz conectividade Wi-Fi, permitindo comandos de voz via Google Assistente ou Alexa.

Possui tecnologia Master Clean, que oferece até cinco ciclos diferentes, prometendo remover manchas difíceis, como as de comida, bebida, sangue, tintas e graxa/óleo.

Vem com ajuste automático do tempo de lavagem e nível de água de acordo com o peso das roupas.

Tem função turbo com ciclos de 20% a 40% mais rápidos, de acordo com o tipo de roupa.

Pelo celular, via app SmartThings, da Samsung, dá para controlar e verificar a temperatura do refrigerador, inclusive à distância, e receber alertas de porta aberta.

Possui modo de gerenciamento de energia para otimizar o consumo.

Dá 20 anos de garantia no compressor com Digital Inverter.

Tem tecnologia Powervolt de 90V até 310V, que promete ser mais resistente a picos de energia.

Vem com gaveta Optimal Fresh+, com quatro modos para armazenar diferentes tipos de alimentos, e tecnologia Power Cool, para resfriar rapidamente alimentos e bebidas.

Com o app SmartThings é possível monitorar e controlar o forno de qualquer lugar. Permite verificar e ajustar as configurações, receber notificações e interagir com o produto através de comandos de voz. Dá acesso também a receitas personalizadas, de acordo com a preferência da família.

Possui queimador duplo de latão de 4.100W que promete um cozimento rápido e intenso.

Vem com botões de precisão com trava de segurança, que evita acidentes, e forno amplo, com capacidade de 170L.

Substitui a air fryer ao oferecer uma bandeja que permite circulação de ar quente e que envolve os alimentos sem precisar de pré-aquecimento.

Quando vale a pena?

Segundo George Wootton, consultor em Internet das Coisas e Casa Inteligente e diretor do Instituto da Automação, o consumidor deve avaliar o quanto a mais quer investir para ter esses novos recursos tecnológicos.

No caso do ar-condicionado, por exemplo, o custo-benefício é atraente, porque o consumidor pode controlar o aparelho por comandos de voz da Alexa e até remotamente pelo celular, o que se torna uma vantagem interessante por um preço não tão elevado George Wootton

Para ele, a área de 'eletrodomésticos inteligentes' tem tudo para continuar crescendo nos próximos anos. "No futuro, com a criação de códigos individuais para os alimentos industrializados, a geladeira smart, por exemplo, poderá identificar o prazo de validade dos produtos ou sugerir receitas com os itens que você tem no momento", diz.

Cada marca tem o seu app

Hoje, não existe compatibilidade entre eletrodomésticos conectados de marcas diferentes. Para comandar produtos de marcas distintas, é preciso baixar o aplicativo de cada um. E o que era para ser simples e prático pode ficar complicado.

Se o consumidor quer ter mais dispositivos inteligentes e controlá-los por um único app, ele acaba sendo obrigado a buscar itens de um mesmo fabricante.

São soluções proprietárias criadas para forçar o consumidor a comprar todos os produtos de uma mesma marca Paulo Dal Bó, consultor na área de automação

Wootton acredita ser bem provável que os fabricantes decidam por uma padronização, mesmo parcial, no futuro. "O padrão Matter, que vem ganhando espaço entre os dispositivos para a 'casa inteligente', é promissor, nem que seja apenas para comandar algumas funções gerais dos produtos", sugere.

A mágica dos smart plugues

Sua cafeteira, pipoqueira, torradeira, ventilador ou panela elétrica de arroz também podem ficar um pouco mais "inteligentes" se conectados a smart plugues.

É uma solução simples, barata e de fácil instalação: basta ligar na tomada, conectar à rede Wi-Fi e ao produto que deseja controlar.

Embora a experiência seja limitada, não deixa de ser interessante a possibilidade de ligar e desligar eletrodomésticos a partir de um aplicativo de smartphone a distância ou por comando de voz.

Dá ainda para distribuir vários plugues pela residência e monitorar o consumo de energia de cada produto em tempo real.

Na maioria dos casos, a corrente máxima é de 10A.

